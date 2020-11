Gwyneth Paltrow habla sin tapujos de su vagina.

La lista de deseos 'subrealista' de Gwyneth Paltrow: desde un patinete de la firma de lujo Hermès a un libro para colorear vulvas.

El mundo entero está pasando por momentos delicados debido a la pandemia del coronavirus y dentro de poco, llegará una estación del año muy esperada: la Navidad. A pesar de las restricciones impuestas, la Navidad es época de regalos y nuestros famosos ya están elaborando sus listas de deseos. Una de ellas es la actriz Gwyneth Paltrow, que ha decidido lanzar en su página web, 'Goop', una lista de posibles presentes a cada cual más extravagante. ¿De qué se tratará? Puede ser que te resulten interesantes, así que toma nota.

La lista comienza con la propuesta más costosa: un Volkswagen escarabajo, convertido en coche eléctrico, cuyo valor es de 125.000 dólares. Siguiendo con la misma temática, la actriz también pide en su lista de deseos un patinete de la firma de lujo Hermès, que tiene un precio de 4.425 dólares. No parecen regalos subrealistas, si no muy caros, pero aquí no queda todo. La lista es más larga y más sorprendente.

En la lista aparecen otros regalos curiosos como: una tabla de oüija de casi 2.000 dólares, una consola arcade para jugar pong de 4.500 dólares, un robot para escribir por 500 dólares y algunas propuestas más económicas como un kit casero para hacerse un tatto por 36 dólares o un libro para colorear vulvas, cuyo valor es de 15 dólares. La actriz de 'Iron man' es toda una amante de la cocina y por ello, también ha sugerido en su lista la compra de una carne wagyu de origen japonés y 75 kilos por 2.451 dólares y una salsa trufada de 20 dólares. Parece que Gwyneth Paltrow ha debido de ser muy buena para poder pedir tantos y tan extraños regalos para las esperadas fechas. Lo que sí tenemos claros, que es un tanto peculiar con sus gustos.

