Hilary Duff y Matthew Koma se casaron, en una ceremonia íntima y casi secreta, a finales de 2019.

La actriz se suma al ¡Baby Boom 2020! Y se suma a otras famosas que han anunciado sus embarazos este año.

Hilary Duff y su marido, el productor musical Mathhew Koma, son unos valientes. "La cuarentena fue divertida. Bebé número tres en camino", confesó él en Instagram. La pareja ya tiene a su hija, Banks Violet, de dos años, y Duff también es madre de un niño de ocho, Luca, fruto de su relación con el jugador de hockey Mike Comrie.

Después de grabar un vídeo para confirmar la noticia en IG, la pareja salió a pasear con su pequeña por Nueva York. Tanto Duff como Koma llevaban mascarilla, mientras su niña descansaba tranquilamente en el carrito. Los tres pasaron la mañana haciendo recados. ¡Menos mal que pillaron café para estar despiertos! Matthew cargaba una maleta llena de movidas para sus mezclas musicales, pero más tarde dejaron los bártulos y a su hija para pasear al perro y seguir de compras.

Todo tiene su explicación: Banks cumplía dos años y sus padres fueron a por todo lo necesario. Desde los globos rosas hasta el papel de regalo. Violet Banks fue la reina de la fiesta y disfrutó de lo lindo comiendo tarta.

La actriz y su marido empezaron a salir en 2017 y rompieron hasta en dos ocasiones antes de prometerse y, finalmente, casarse en 2019.

La actriz, que prepara el 'revival' de la serie 'Lizzie McGuire' –aunque la plataforma Disney+ decidió frenar la producción por "no se lo suficientemente familiar", compartió un precioso vídeo con imágenes de la pequeña desde su nacimiento hasta ahora, con el que cautivó a sus fans. De hecho, lleva ya más de un millón de reproducciones.

