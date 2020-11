'La casa fuerte 2' está siendo una caja de sorpresas, pero sin duda lo que más nos ha llamado la atención en estos primeros días de convivencia es que ya hay concursantes ¡que han tenido sexo en el reality! Y no un poquito, no: sexo del salvaje. Nos referimos, cómo no, a Tom Brusse y Sandra Pica. Desde que salieran de 'La isla de las tentaciones', los tortolitos han paseado su amor sin importarles las críticas (que han sido muchas, porque la relación empezó con los cuernos de él a Melyssa Pinto), y ello les ha servido para hacerse con un puesto en esta segunda edición de 'La casa fuerte'... y no han decepcionado, porque en una de las primeras noches han dado rienda suelta a la pasión bajo las sábanas, que no quitaron por decoro, pero perfectamente podrían haberlas arrancado... ¡porque de tanta actividad se estaban muriendo de calor!

Las imágenes hablan por sí solas: Tom empezó a arrimarse a su chica buscando 'jarana', y aunque ella parecía un poco reticente (tampoco mucho, las cosas como son), al final entre el manoseo y los besos, Sandra accedió a calentar un poco a su novio... y claro, la cosa acabó como acabó: ella encima, él debajo, vuelta a la tortilla, ella debajo abierta de piernas... un show sólo digno de este reality al que, si dependiera de nosotros, ya habíamos cambiado el nombre por 'La casa MUY fuerte'. Si algún directivo nos lee, que hable con nosotros, que negociamos los royalties...

La reputación de Tom, por los suelos

El joven marroquí está consiguiendo hacerse un hueco en televisión... ¿pero a qué precio? Haberle puesto los cuernos y quedar como un vividor delante de toda España sin importarle los sentimientos de Melyssa hizo que muchos se le echaran encima. Incluso Sandra Barneda, presentadora en 'la isla de las tentaciones' y ahora en los debates de 'La casa fuerte', no se ha cortado al lanzarle un buen zasca en su reencuentro...

