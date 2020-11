Joao pasó por el programa de Buenafuente sorprendido pero encantado, donde habló de su pasado y sus dotes como adivino

El adivino está en una bonita etapa de su vida, enamorado de nuevo

Pocas veces uno puede estar en televisión delante de toda España, bajarse los pantalones y ponerle el culo a otra persona en la cara, pero el maestro Joao lo ha conseguido de nada menos que Buenafuente. Muy feliz, el adivino acudió a su programa, 'Late Motiv', para charlar sobre su vida, sus vivencias y sus dotes como profesional de la adivinación, algo que aprendió de Rappel cuando trabajó durante un tiempo en su gabinete. Debido a la fama del adivino, muchos famosos acudían a él, y ahí es cuando se hizo un hueco en el mundo "del cancaneo", como lo ha llamado el propio Buenafuente, hasta que 'Supervivientes' le lanzó al estrellato, y donde sin duda nos dejó a todos boquiabiertos con sus habilidades en la rumpología o, lo que es lo mismo, la lectura de culos para la adivinación del futuro... y claro, Andreu no se ha podido resistir.

El presentador se mostraba algo reticente a que aquello le sirviera para algo, pero acabó alucinando con lo que Joao le contaba: tras dejarle claro que en las nalgas se podía hacer una lectura de los rasgos de la personalidad y más cerca del ano una lectura más sobre el futuro, Buenafuente se abrió de par en par a las predicciones del maestro: "tienes aquí dos marquitas de cosas nuevas que te llegan, una que estaba propuesta desde hace tiempo y se quedó chafada, y vuelve ahora con fuerza", le ha anunciado.

Late Motiv

"Aquí tienes un hoyuelo y luego otros dos más. Vas a hacer cambios en la casa o en la ciudad donde estés, y estos dos son de planes que tenías pensados pero no vas a hacer, mientras que en este otro lado tienes una hendidura que quiere decir que sueles ir en contra del mundo con tu opinión, y que te comes mucho el coco con preguntas muy difíciles y filosóficas que a veces te lleva a callarte y guardártelas para ti, porque dices 'para qué, si no me van a entender'", añadía Joao.

A Andreu le cambiaba la cara cuanto más hablaba el adivino, y no dudaba en interrumpirle: "No estás diciendo ninguna tontería, Joao, te lo digo de verdad", para acabar dando su brazo a torcer al final: "Pensaba que esto sería una tontería, pero has dicho cosas que... joder, en serio".

