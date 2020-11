Sonia Monroy y Rebeca han puesto el grito en el cielo al ver que Mari Cielo se lavaba sus partes con una olla de cocinar en 'La casa fuerte'.

La hija de Andrés Pajares es todo alegría en el concurso, pero en lo familiar vive un gran drama

Mari Cielo Pajares ha dejado alucinados a sus compañeros en 'La casa fuerte', Participar en en el programa está muy bien... hasta que te toca ser parte del grupo de los 'acampados': los recursos son tan limitados que los participantes que están en ese lado de la casa tiene que hacer verdaderos malabares para cosas tan básicas como ducharse, algo que de momento ni siquiera pueden hacer. ¿Cómo se están apañando? Cada uno tiene sus técnicas, pero desde luego la que más polémica ha suscitado ha sido la de Mari Cielo.

La hija del humorista Andrés Pajares ha vuelto a la televisión por la puerta grande, y aunque sus intenciones fueron buenas cuando eligió una olla para poder lavarse por partes, sus compañeras Sonia Monroy y Rebeca pusieron el grito en el cielo: "Se ha lavado la 'patata' encima de la olla en la que cocinamos. Ya no podemos cocinar", decía la cantante de 'Sex Bomb' refiriéndose a las partes nobles de su compañera.

Mediaset

Mari Cielo se disculpó dejando claro que no era para tanto, pero sus compañeras decidieron apartar la olla (a pesar de que ya sólo les quedan dos para cocinar) y no darle otro uso que no fuera el de lavarse. Es más, Rebeca y Sonia, algo asqueadas, llegaron a una conclusión: "A ver si alguien se va a confundir y va a cocer unos espaguetis con la olla del chochete... vamos a ponerle un cartel", se le ocurrió a Sonia, y rauda y veloz cogió su lápiz de ojos para hacerlo junto a su novio, JD. A nosotros llamadnos locos, pero ¿no era más fácil lavarla con agua y jabón y reutilizarla para cocinar...?

Mediaset

Mediaset

