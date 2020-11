Diane Kruger y Norman Reedus se comen a besos ante la mirada de su pequeña de dos añitos.

ante la mirada de su pequeña de dos añitos. El actor se mostró muy feliz por volver a ver a sus chicas tras varios días lejos por trabajo.

Diane Kruger y Norman Reedus protagonizan un apasionado reencuentro en plena calle tras unos días separados. La actriz alemana se lanzó a los brazos de su chico, eso sí sin soltar a la hija de ambos, de dos añitos, que presenciaba la escena de amor de sus papis. Norman Reedus, conocido por su papel de Daryl en la mítica serie ‘The walking dead’, sacó su lado más amoroso con su chica, Diane Kruger, y su hija, cuyo nombre sigue siendo un misterio. La pareja se regaló besos, abrazos y tiernas miradas en su reencuentro en Los Ángeles tras unos días de ausencia del actor, que ha retomado la grabación de la serie.

Para el encuentro con su chico, Diane Kruger rescató un vestido de verano de la firma LoveShackFancy, concretamente el modelo Roselyn de 481 €, y creó un look de otoño de lo más romántico con un toque vintage. La actriz llevaba además un abrigo rosa y sandalias. Y todo eso, con la mascarilla, el bebedor de agua de la peque y un shopping bag negro. ¡Outfit mamá!

El colorido look de Diane contrastaba con el negro riguroso de su pareja. El actor Norman Reedus llegaba vestido por completo de negro, mascarilla y gorra incluidas. Enseguida, cogía en brazos a su niña para mostrarle cuánto le había echado de menos. Norman ya sabía lo que era la paternidad, puesto que tiene otro hijo, Mingus Lucien, de 19 años, fruto de su relación con la modelo Helena Christensen, de quien se separón e 2013.



Diane y Norman se conocieron en 2015 en el rodaje de ‘Sky’ pero su relación no salió a la luz hasta 2017 cuando fueron sorprendidos paseando por las calles de Nueva York. Diane, de 44 años, y Norman, de 51, tuvieron a su única hija en común en noviembre de 2018. La pareja de actores decidió entonces no dar a conocer el nombre de la pequeña que a día de hoy sigue siendo un misterio.

