Mayka salió de 'La Isla de las Tentaciones' de la mano del 'tentador' Óscar tras romper, en República Dominicana, su relación con Pablo, su novio, con quien llegó al reality. Pero tras el concurso las cosas con Óscar se enfriaron y, aunque habló con su ex, la murciana no se ha quedado ni con uno ni con el otro. Entró en juego un tercero, Tony Spina. Y ha sido el ex de Makoke quien se ha llevado su corazón y sus besos.

Aunque al principio los dos negaron la relación, Mayka acabó confirmando que tenía una nueva ilusión y ése no era otro que Tony Spina al que había conocido durante un bolo cuando salía con Pablo y con el que hubo chispas aunque no tuvieron nada porque ella estaba con Pablo y no quería ser infiel.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Agencias

Pero, poco a poco, y una vez que Mayka volvía a estar soltera, los dos han terminado sucumbiendo a la pasión en plena calle, confirmando de este modo que están juntos. La murciana está tan convencida de su amor por Tony que ya ha compartido mesa y mantel con sus amigas. A la cita acudieron sus compañeras de 'La isla de las tentaciones' Marta Peñate, Inma Campano y Melodie, acompañada por Beltrán, al que conoció en República Dominicana y con el que tres meses después sigue feliz. Pero Tony, tras charlar con todos, sólo tuvo ojos, manos y besos para Mayka. ¡Qué vivan los novios!

Agencias

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io