Antonio Montero responde a una pregunta comprometida de Rafa Mora

El colaborador vive un doloroso momento en plató

Antonio Montero ha continuado enfrentándose a todos los retos que le han propuesto en 'Quiero dinero'. El colaborador ha vivido uno de los momentos más duros en plató. Al igual que ya hizo en su día Chelo García-Cortés. Antonio Montero ha accedido a hacerse un piercing en plató. "Si mi hija estuviese aquí lo haría sin pensárselo dos veces", ha reconocido antes de aceptar. Parece que para el colaborador este ha sido un momento muy difícil, y es que no ha podido disimular sus caras de dolor mientras se lo hacían. "He escuchado un sonido muy extraño", ha confesado.

Por su parte, María Patiño ha sido incapaz de ver cómo se lo hacían, ya que tiene pánico a las agujas. "Le están matando", ha indicado al escuchar cómo gritaba Antonio Montero. El colaborador tendrá que llevar el aro que le han puesto durante todo su paso por 'Quiero dinero'.

Tras este momento tan doloroso, Antonio Montero ha continuado con los diferentes retos del concurso. En concreto, ha tenido que responder a una pregunta sobre Rafa Mora. Ver la determinación con la que ha aceptado hacer esto no ha sentado nada bien al colaborador. "Si hubiese sido una respuesta sobre María Patiño seguro que se lo habría pensado un poco mejor", ha confesado un poco molesto.

Antonio Montero ha confesado que Rafa Mora le ha llegado a decir dónde estaban Kiko Rivera e Irene Rosales "sin que ellos lo supieran". Un hecho que Kopérnica ha confirmado y que ha provocado que el colaborador terminase estallando contra Antonio, aclarando que no era verdad.

