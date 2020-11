Oriana Marzoli se somete a una nueva cirugía estética, ¿Cuántas operaciones lleva la televisiva?



La colaboradora comparte con sus seguidores unas fotos suyas que nunca habían salido a la luz.

Oriana nos ha dejado sin palabras. En el nuevo capítulo de 'Algo pasa con Oriana', su canal de Mtmad, la televisiva ha compartido contenido inédito. En anteriores capítulos, pudimos ver la nueva vida de Oriana después de que terminase su relación con Iván y, en la última entrega, abre el baúl de los recuerdos para compartir con sus fieles seguidores uno de sus secretos mejor guardado: sus fotos antiguas, las que conserva en el móvil y nunca habían salido a la luz.

"Para que veáis que no miento", decía Oriana enseñando su móvil a la vez que se iba al principio de la galería de fotos. Desde su perrito de cachorro, sus primeras fotos con Iván, hasta con una de sus enemigas, Violeta. Oriana no tiene miedo a enseñar qué hay en su móvil. Al principio del vídeo, la televisiva ha compartido imágenes de su vida actual pero ¿se ha atrevido a enseñar fotos de las que no se siente muy orgullosa?

Llorando a moco tendido, de fiesta, con cero maquillaje, fotos sin editar... Oriana se atrevía con todo, pero lo más sorprendente ha sido una instantánea que tenía la colaboradora muy guardada. Sus fans le pedían a Oriana una foto de cuándo vivía en Venezuela. "Una foto de Venezuela, pues yo no tengo casi fotos, así que la que he encontrado ha sido esta", y Oriana enseñaba una tierna foto de su infancia, concretamente una foto de un cumpleaños.

"Bien morena de pelo, igual que ahora", decía riéndose la colaboradora. Oriana no ha tenido ningún tipo de problema en admitir que su pelo natural no es el que tiene ahora, sino que siempre ha sido morena. Muchos la critican porque miente sobre su físico, pero ella reconocía que ella en sus vídeos nunca lleva filtros "Yo siempre soy la misma persona". ¿Estás de acuerdo?

