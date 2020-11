Yoli y su novio atraviesan una verdadera crisis que ha hecho que ella pida ayuda profesional

Esta vez, Jorge le ha gastado una broma que la influencer ha encajado mal y se han peleado

Sabemos que mantener viva la llama en una relación no es nada fácil, pero cuando además tienes un trabajo como influencer en el que tienes que mostrar tu vida lo más ideal posible desde que te levantas hasta que te acuestas, la cosa se complica, y es que no siempre puede una sonreír delante de la cámara, y si no que se lo digan a Loveyoli y a su novio Jorge. La pareja espera con ansia la llegada de su bebé (a pesar de que les ha pillado por sorpresa en una relación que no ha cumplido ni su primer aniversario), pero no está siendo precisamente la "dulce espera", porque además de sus problemas de pareja hay que añadirle que Yoli no siempre tiene el horno para bollos, y en su último vídeo para MTMad lo ha demostrado ¡peleándose con su novio delante de la cámara! ¿La razón? Una broma que no ha sabido encajar del todo bien...

Mediaset

Mediaset

Jorge, para hacer reír a su chica, decidía disfrazarse como ella con un chándal y una peluca rubia, pero la imitación de una Yoli demasiado risueña y que, según él, "tiene varias caras y varias facetas" no le ha hecho gracia a la ex gran hermana: "Es una Rogelia, una mujer seria en el cuerpo de una niña, la típica señora de pueblo que controla a su familia, que lo quiere tener todo controlado, que cuando algo se le cruza en seguida tuerce el morro... y tiene también el 'dedito matador'. Yo ya he aprendido que cuando te señala con él y te dice 'te voy a decir una cosa', es mejor darse la vuelta que enfrentarse".

Mediaset

"Sé que te estás enfadando", apuntaba Jorge, muy avispado a él mientras ella ponía morritos, que no le estaba haciendo ninguna gracia que su novio sacara "los trapos sucios", porque esa faceta seria nunca la muestra en sus vídeos o redes sociales. "Sé que hay que reírse de uno mismo, pero no me está gustando", advertía mientras él imitaba sus muecas con la lengua, guiñando el ojo o exageraba su forma de decir 'lovers' a sus seguidores. Al menos, luego lo ha arreglado: "Sabes que es de broma. Luego es una gran persona que me ha sorprendido 100%, porque acostumbrado a verla con el postureo de Instagram... luego es muy humilde y una tía súper normal", decía Jorge.

