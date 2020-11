Desde la polémica entrevista de Carmen Borrego en la que arremetía contra Rocío Flores, todo han sido polémicas para una de las familias más mediáticas del panorama nacional.

Kiko Hernández acusó a Carmen de no haber estado al lado de su madre y ella le contestó tajante: "A mí lo que me importa es lo que sienta y piense mi madre".

Dicen que no hay nada mejor que verse guapa para subirse la autoestima. Y eso debió pensar Carmen Borrego, que se puso su mejor chándal animal print y se marchó a la peluquería. No fue lejos de su casa, pero entre el paseo y lo bien que la dejaron, la hija de María Teresa Campos salió con una sonrisa.

Carmen no dejó nada al azar. Los detalles de su chándal, en color plata, combinaban a la perfección con sus complementos: un bolso de la firma Liu Jo y unas sneakers con plataforma. Por no hablar del color de su mascarilla, naranja, a juego con la montura de sus gafas.

Falta le hace a la pobre, porque sus últimas entrevistas en televisión han sido demoledoras. Incluso llegó a decir que estaba en su peor momento anímico y pidió una tregua a sus ex compañeros de 'Sálvame': "No estoy bien... No quiero que esto siga y lo mejor que puedo hacer es callarme".

La monumental discusión de su madre con Jorge Javier y su enemistad con Kiko Hernández no son todos sus problemas. A Carmen le preocupan su marido, José Carlos Bernal, y su hija Carmen. Ambos están en paro y el único sustento que tienen es el que ella lleva a casa gracias a su colaboración en 'Viva la vida'. ¡Cómo para no estar preocupada! Pese a todo, Carmen mantiene la esperanza y puede que consiga el deseo manifestado varias veces de volver a trabajar tras las cámaras.

