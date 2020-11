La escapada más romántica de Adara y Rodri.

Adara Molinero y Rodri Fuertes comparten su foto más íntima y sensual.

Adara y Rodri nos han regalado una foto muy hot. Desde que comenzó su relación, Adara y Rodri han intentado por todos los medios esconderse de las cámaras y que todos sus movimientos se quedasen ahí, en su más profunda intimidad. Era muy complicado captar una imagen de la pareja, pero ahora están más relajados y se dejan ver por sus perfiles de redes sociales. Al enterarnos de su relación, todos teníamos que actuar como auténticos detectives para captar alguna instantánea de los dos o de el sitio donde estaban para ver si coincidía. Ahora están comenzando a soltarse y a mostrar a sus seguidores, un poco más de su vida privada.

Hace pocas semanas, la pareja se atrevió a subir su primera foto juntos en Instagram. "Nuestra primera foto juntos, es mi favorita. No podía parar de reír de la vergüenza que tenía. Te quiero mi amor. Siempre a mi lado, siempre a tu lado", titulaba la ganadora de 'GH VIP 7'. Ahora que han comenzado a relajarse, la pareja mostraba sin tapujos otra foto de los dos, pero esta vez muy subidita de tono.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"+1", y al lado un corazón ponía Adara, a lo que rápidamente le contestaba Rodri: "los que quedan... podemos volver a Ibiza? Me encanta esta foto!!!!". En la foto podemos ver que Adara y Rodri comparten un momento muy sensual e íntimo: la hora de la ducha. Los exconcursantes de 'GH' se funde en un apasionado abrazo mientras Adara enfoca al espejo y se ve toda la espalda de Rodri tatuada. ¡Una foto de la más sexy!

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Parece que Adara ha encontrado en el ex de Bea, todo lo que buscaba y necesitaba de una relación. Rodri ha estado junto a ella en todo momento, ya que si recordamos, desde que salió del reality, Adara ha tenido duros enfrentamientos con su ex pareja y padre de su hijo Hugo Sierra.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A parte de los malos entendidos y dispuestas que protagonizó con Gianmarco Onestini, otro de sus novios que poco duró. Gracias al apoyo de ambos, la pareja vive su mejor momento y parece que esta será la primera de muchas demostraciones públicas de su amor.

Buenas compras de noviembre Vestido de punto Cortefiel 49,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla higiénica Cortefiel 9,99 € COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io