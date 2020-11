¿Puede ser que Gianmarco Onestini, de 24 años recién cumplidos, esté completamente enamorado de María Patiño, de 49, en secreto? Muchas veces decimos esa fea expresión, cuando a alguien le gusta una persona más mayor, de que 'podría ser su madre', pero lo cierto es que en el amor no existe la edad, y hay gente que verdaderamente busca una persona madura como pareja. De hecho, que no os engañe que Gianmarco haya salido con chicas jóvenes como Adara Molinero, porque en el fondo quizá el también sienta algo por la colaboradora de 'Sálvame', y así se lo confesó a Jennifer, la joven que llegó a 'Sola/Solo' para tener una cita con él, y es que el italiano continúa en el reality buscando enamorarse. Por el momento no lo ha conseguido, pero ¿y si es que ya lo está de María?

En su charla, Jenni no pudo evitar apartarle la mirada a Gianmarco en varias ocasiones porque le daba la impresión de que miraba "muy profundo", y él no pudo más que reírse: "Siempre me dicen lo mismo. El otro día estaba viendo ‘Sábado Deluxe’ y Lydia Lozano saltó diciendo que yo miraba a María Patiño". ¿Y por qué la miraría tanto? "¿Te gusta maría?", quiso saber rápidamente Jennifer. "Es muy guapa", respondió él, y añadió una coletilla muy reveladora: "PERO tiene su novio". ¿Quiere decir que si María estuviera soltera... ya lo habría intentado?

No sería la primera vez que se mete en medio de una relación (acordémonos de cómo acabaron Adara y Hugo Sierra cuando ella y el italiano se conocieron en 'GH VIP'), pero parece que con la colaboradora tiene más respeto, e incluso reparo podríamos decir... Al menos, con esto, Patiño ya tiene dos cosas bien claras: que a sus casi 50 años sigue estando buenorra y atrayendo a chavales de veintipocos... ¡y que si se queda soltera, ya tiene candidato!



