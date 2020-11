Marta Peñate sorprende a sus seguidores como Dios la trajo al mundo.

La exconcursante de 'LIDLT' se atreve con un nuevo cambio estético, ¿de qué se tratará?

Marta Peñate no para de dar cambios repentinos. Después de la transformación que experimentó su vida sentimental en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', la exconcursante ha querido seguir con la metamorfosis y ahora ha decidido dar otra imagen, físicamente hablando. Ya hecha toda una influencer, Marta ha compartido con sus seguidores de Instagram (donde tiene más de 300.000) el cambio de look que se ha hecho, y con el que todo el mundo se quedaba con la boca abierta.

Marta ha visitado junto a su amiga (y ex compañera de reality) Inma Campano una tienda de extensiones y posticería. Allí, la ex novia de Lester se ha atrevido a ponerse una peluca de las más extravagantes que ha encontrado. ¿Se trata de un entretenimiento o de un cambio real? Muchas celebrities se adentran en el apasionante mundo de las pelucas como pueden ser Carolina Sobe, Amor Romeira y Mahi Masegosa. ¿Será Marta otra más para el club?

"Rubia estoy igual de buena", decía la canaria en sus stories de Instagram. Parece que se ha atrevido a medias, ya que no se ha cambiado el pelo de manera radical y sigue con su castaño.

Marta Peñate está encantada con su evolución física y desde que salió de la isla, los retoques han ido llegando a su vida. La canaria se ha retocado los labios para tener más volumen. También podemos apreciar el cambio en sus cejas que están mucho más pobladas y definidas.

Desde que terminó con su relación de 11 años, Marta se siente renovada. Incluso sentimentalmente, ya que hace relativamente poco, podíamos ver unas imágenes de Marta con el chico que le robó el corazón en 'LIDLT', Dani. La pareja aprovechaba unos días de descanso lejos de los rumores y el estrés de la tele. Viajaron a Canarias y allí disfrutaron de lo lindo. En sus stories pudimos ver cómo ambos estaban muy acaramelados y sin perder el tiempo. ¡Una vida llena de cambios la de Marta!

