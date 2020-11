Gustavo González sorprende a sus compañeros en tanga

Antonio Montero a punto de plantarse al no querer desnudarse en plató

Antonio Montero se ha enfrentado un día más al concurso de 'Quiero dinero'. Antes de comenzar con las preguntas, el colaborador ha querido aclarar una de las respuestas que dio durante el programa anterior. Antonio Montero ha dejado claro que Rafa Mora nunca traicionó a Kiko Rivera, pero que es cierto que un día le avisó de que estaría junto al hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales paseando en un barco. "Fui yo el que le pregunté para hacer fotos y me lo dijo, pero me puse en un sitio donde todos vieron lo que estaba haciendo", ha aclarado.

En esta ocasión, el colaborador ha tenido que responder a una pregunta sobre María Patiño. Antonio Montero ha reconocido que le ha llegado información en la que se aseguraba que ella había estado con una persona muy famosa. "Han sido rumores que ella misma ha escuchado y ha desmentido", ha aclarado. Aunque parece que a la colaboradora no le ha molestado que su amigo responda a una pregunta sobre ella, algunos de sus compañeros han asegurado que le estaban viendo un poco "incómoda".

Telecinco

Sin embargo, lo peor estaba por llegar. El programa le ha retado a que se ponga un tanga con la cara de una de sus compañeras y Antonio Montero ha confirmado que se plantaba. "Hasta aquí he llegado. Mi padre tiene 92 años y no quiero que me vea así en plató", ha confesado.

Telecinco

Cuando ya parecía que lo iba a dejar, Gustavo González se ha ofrecido a hacerlo por él para que pudiese continuar en el concurso. "Si lo haces te doy los 1.000 euros del reto. No es por nada, es que me da mucha vergüenza", ha indicado. El colaborador no se lo ha pensado dos veces y ha aceptado el reto. Además, ha elegido que si tanga llevase la cara de ¡María Patiño!

