Leire Martínez estrena nueva pareja y nuevo disco con su grupo 'La Oreja de Van Gogh'.

con su grupo 'La Oreja de Van Gogh'. La cantante ha encontrado de nuevo el amor junto a un saxofonista de lo más atractivo.

Leire Martínez vuelve a estar enamorada. Sus ojos de felicidad lo dicen todo. La cantante de 'La Oreja de Van Gogh' está completamente 'in love'. Su nueva ilusión es el saxofonista Miguel Sueiras. Hace unos días, agarrados de la mano, paseaban por las calles de Madrid con una complicidad máxima. Tras el paseo, Leire y su chico se sentaron en una terraza. Durante el aperitivo, se regalaron besos, miradas y gestos de amor. Después, la pareja se acercó hasta el Museo Nacional Reina Sofía.

La cantante vasca ha vuelto a encontrar el amor junto a este músico de origen gallego afincado en Madrid. Miguel, con más de 20 años de carrera musical, ha sido el saxofonista del ‘Club del espectador’, un espacio que conducía Kiko Matamoros en ‘Sálvame’ en 2019.



Leire iba de muy sexy con un vestido camisero de rayas en blanco y negro y botas de cuero. La parejita paró a tomar algo en una terraza, una cerveza, un vinito blanco y, de paso, se comieron a besos demostrando que lo suyo es pura pasión.

Leire, que se separó de su marido, Jacobo Bustamante, en 2018 tras cuatro años de matrimonio, le ha dado una segunda oportunidad al amor. Este momentazo en su vida coincide con la presentación del nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh, ‘Un susurro en la tormenta’.

Leire estuvo casada

Con un vestido nupcial clásico y un velo, la cantante celebró una boda de cuento con Jacobo Bustamante en octubre de 2014. La pareja, que se separó en 2018, tiene un hijo de 5 años.

Amaia Montero le calienta la oreja

'La Oreja de Van Gogh' celebró durante el confinamiento el 22 aniversario de su primer disco. Un largo recorrido con dos protagonistas en sus filas: Amaia Montero, que dejó el grupo en 2007, y Leire, que la sustituyó en 2008. Hace unas semanas, Amaia afeó a Leire que firmase para un fan unos discos de la banda en los que ella no había participado y lo compartió en redes con un airado “jamás firmaría un disco que no me correspondiera, por pura honestidad y respeto”. Surgió la polémica entre los seguidores del grupo. Amaia ha decidido poner tierra de poner medio, ha renegado de Twitter y se ha volcado en Instagram, donde comparte sus rutinas de yoga, conexión con la Naturaleza y, sobre todo, ¡su nuevo tipazo!



