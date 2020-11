¿Quién es el que le ha robado el corazón a Susana Molina?

Susana es muy amiga de Anabel Pantoja y es frecuente que compartan momentos personales y bailes.

Susana Molina tiene una noticia que contarnos. La que fue ganadora de 'Gran Hermano 14', Susana Molina, ha pasado de ser concursante de realities a convertirse en una gran influencer. Estuvo un poco desaparecida después de ganar el premio del programa, pero más tarde, en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', se convirtió en un personaje muy importante de Mediaset.

En su perfil de Instagram, en el canal de 'Mtmad' y en todas las plataformas en las que se mueven las influencer, Susana se siente poderosa e intenta hacer su trabajo a la perfección. La que fue novia durante muchos años de Gonzalo Montoya, compañero suyo de 'GH 14', cuenta con 1 millón de seguidores en Instagram. Su red social es muy visitada por el tipo de contenido que sube y una de sus últimas publicaciones es de lo más comentada. Susana presentaba con unas fotos a su nuevo compañero de vida, a un nuevo miembro de la casa: su perro.

"Os presento a @callmebrunito", escribía como título en el post de Instagram. Se trata de un Teckel arlequín con los ojos azules. ¡Una monería de perrito! La influencer recibía millones de comentarios: "Cómo posa! Y mira directamente a la cámara. Me muero" o "en serio???? Que bonitooooo". A todos sus seguidores se les caía la baba con Brunito.



Contenido que sube Susana, contenido muy comentado y con millones de 'likes'. Y ahora con su pequeño compañero, más serán visitados sus post de las redes sociales y canales varios. Susana ha desaparecido un poco de los platós de televisión y ha hecho que Instagram sea su la principal fuente de ingresos. La ex de Gonzalo Montoya se mueve como pez en el agua en este mundo. Y aunque todos pensábamos que era una chica muy tímida, delante de la cámara se transforma. Estamos felices de que Susana tenga nuevo compañero y deseamos que suban más fotos de su día a día.

