Vicky Martín Berrocal, que se ha mudado a Portugal para vivir con su pareja, el empresario João Viegas Soares, viajó a Madrid por trabajo.

viajó a Madrid por trabajo. La diseñadora se sincera, como nunca, sobre su familia: "Mi padre tenía dos mujeres y dos familias".





Por amor a João Viegas Soares, Vicky Martín Berrocal se instaló en Portugal, pero viaja a España a menudo, como hizo hace días para la presentación de un accesorio de ducha de la firma Llorona. Allí, como te contamos en el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en el kiosco, nos habló ¡de boda! y de la polémica con una de las hijas del primer matrimonio de su padre, a quien la diseñadora recuerda en redes: "El hombre más importante de mi vida... El hombre que me enseñó a vivir... Papá, ojalá hoy pudiera celebrar la vida contigo" escribió junto a una imagen de padre e hija que Vicky subió para conmemorar el 88 cumpleaños de su progenitor.

Vicky, ¿ducha o baño?

Ducha. Paso del baño, es agotador y me dan bajadas de tensión. Fíjate si soy de ducha que he llegado a la casa de João y he quitado todas las bañeras.

¡Has entrado fuerte!

¿Cómo quieres que entre? ¿De puntillas?

¿Cómo te va en Portugal?

La vida allí es muy apasionante porque es un proyecto de vida. Si he dado el paso de irme a Portugal, con lo que a mí me gusta España, ha sido porque estoy segura y feliz.

¿Molesta la convivencia?

No, yo tengo unos vicios adquiridos y él también, porque hacía diez años que no vivía con nadie y con su edad (tiene diez años más que ella)... Pero nos gusta tanto estar juntos y nos hace tanto bien desde el primer momento…

¿Por qué diste tú el paso de irte?

Él no se puede mover porque tiene todo su trabajo allí, y cinco hijos. Yo era prácticamente la que pasaba el día yendo y viniendo. Y me estoy dando una grata sorpresa con Portugal.

¿En qué idioma habláis?

En español. João habla muchos idiomas y yo no hablo nada de portugués, ahora lo empiezo a entender…

¿Te va a llevar al altar?

Esta vez me toca, aunque nadie me lo ha pedido. A mí me encantaría casarme con João, porque he encontrado a la persona con la que puedo compartir mi vida. Yo quiero. Es un hombre transparente, y no hay nada que me guste más, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, es un padre maravilloso… Ahora lo prefiero todo con él.

¿Bien con sus hijos?

Sí, desde el principio. La pequeña tiene 17 años y el mayor, 27. Los conocí al mes de empezar la relación y, cuando vi a João con sus hijos, entendí muchas cosas. Los cinco me aman, nos encanta estar juntos y João con Alba se lleva genial. Ella lo ve como un oso amoroso, se muere con él.

¿Tú habías llegado a tirar la toalla en el amor?

¡Qué va! Soy muy pasional y me encanta enamorarme.

Tu hija Alba está enamorada.

Tiene 20, tendrá que tener muchos novios. No conozco al chico con el que la relacionan, pero con quien esté será buena gente, porque ella tiene las ideas muy claras y mucho carácter. Es como yo.

Está en Madrid con tu hermana, Rocío.

Alba vive sola, pero está todo el día con mi hermana. Es muy independiente. Ahora está haciendo prácticas de comunicación, cursa su último año de carrera (estudia Business & Communications) y saca unas notas muy buenas.

La liaste buena con el programa de Bertín Osborne...

Ha sido el programa que más me ha gustado hacer. Me mostré como soy.

Contaste lo de tus otros hermanos, y tu hermana Marisa se ha molestado...

Todo lo conté desde mi verdad. Igual nunca lo había contado, pero mucha gente lo sabía. Mis hermanos vinieron a mi boda, que fue retransmitida en Antena 3. Yo no escondo nada en mi vida, pero no me gusta molestar a nadie.

¿Vas a llamarla?

Cada uno es libre de opinar y hay veces que en tu propia familia hay gente que ve la vida de diferente forma. Respeto mucho a los míos.

¿Qué dice tu madre?

Ella ama a João desde el principio. Es difícil no quererle.

¿Y cómo estaba soltero?

Bueno, soltero.... Era un hombre muy admirado.

Por eso te fuiste...

Porque es la primera vez que no sufro ni padezco. Tengo un amor muy sano. Desde el primer momento, me ha enseñado lo que era amar sin sufrir.

