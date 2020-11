¿Qué tanto conoces a Melodie Peñalver? Te contamos todos los detalles sobre la exconcursante de 'LIDLT'

Melodie Peñalver, la que fuera una de las protagonistas indiscutibles de la segunda edición de La isla de las tentaciones, estrenaba su nuevo canal en la plataforma de Mtmad. 'Be strong', así se llama este nuevo espacio de la ilicitana en el que pretende explicar cómo es su día a día después de su salto a la fama. Melodie se ha propuesto a que la conozcamos mejor. En su primer capítulo, la que fue novia de Cristian Jerez ha querido responder con toda sinceridad, aquello que nadie sabe sobre ella. Además también ha querido mojarse en otros temas, como por ejemplo cómo está realmente su relación con Beltrán. Son muchos los detalles que no se sabe de esta nueva celebrity, sus secretos más personales como la altura, el peso, su familia, sus gustos o qué estudio. Todo esto se ha atrevido a contar en mtmad y así llegar a intimar con sus seguidores más fieles.

Mtmad

"Mi vida ha cambiado al 100%. Yo entre con una pareja de 9 años pensando en cómo iba a ser mi vida (...) salí del programa sin novio y con una vida distinta. Para mí ha habido un antes y un después en ese programa", comentaba Melodie después de su paso por la isla.

Mtmad

Todo el mundo se quedaba con la imagen que dio en el programa, pero Melodie asegura en esta plataforma que es una persona muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver. "Cuando me decía que iba con todo preparado, muy fría...¡pues no! Yo soy una persona que llora con Titanic", explicaba con toque de humor. A la nueva promesa de mtmad se le hacían millones de preguntas relacionadas con su vida íntima. "Yo nací en Elche, pero he trabajado dos años el Alemania y seis en Ibiza". Melodie también contaba que mide 1,73 y pesa 57 kilos.

Mtmad

La ex de Cristian Jerez mantiene ahora una historia de amor con Beltrán después de abandonar juntos La isla de las tentaciones 2. Aún así, ella confiesa que solo se están conociendo. "Tenemos una relación muy guay en la que nos apoyamos mutuamente". Melodie está dejando que la cosa fluya.

La ilicitana confesaba también que lo mejor que pudo hacer es terminar su relación con Cristián, ya que no se sentía muy valorada y eso no lo quería ella para un futuro. Ahora, las puertas a la fama están abiertas para Melodie y esperamos que le vaya todo estupendamente.

