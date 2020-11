Lola Índigo nos deja en shock con su último look negro, pero negro, negro.

Por fin llega una semana una de nuestras secciones preferidas, las peor vestidas de la semana. De verdad que nos encantaría poder quitar esta sección porque de repente las famosas del mundo dieran siempre en el clavo a la hora de vestirse, ya sea para ir a una alfombra roja, a un evento y para dar un paseo por la calle. Pero no, las celebrities se empeñan, una y otra vez, en seguir liándola con sus estilismos más llamativos y menos estilosos. El mejor ejemplo nos lo ha dado esta vez Lola Índigo que se corona como la famosa peor vestida de la semana. Y es que el modelito que la cantante se ha plantado para ir a la presentación de un libro nos da hasta miedito. Peor ojo que ha tenido mucha competencia

Lola Índigo, a lo 'Matrix'

Gtres

Canta y baila de maravilla, pero no podemos decir lo mismo de su estilo a la hora de vestir. En esta ocasión se colocó un dos piezas de pantalón y levita a lo Neo (el prota de la saga de ‘Matrix’) que es todo un espanto.

Miley Cyrus da miedito

Gtres

Una cosa es estar en forma y otra pasarse en el gym. El volumen de sus músculos asusta. Casi tanto como ese crop top que lleva y que no termina de convencernos, porque hace su figura más cuadrada. Si Miley Cyrus quería estar sexy, ¡falló!

Noah Cyrus, cuestión de genes

Getty Images

Si Miley no es precisamente la más estilosa, su hermana pequeña no lo hace mucho mejor. La también cantante combina prendas sin ton ni son y, aunque pretende rendir homenaje al estilo country, lo suyo parece un insulto.

Raquel Perera, con el estilo 'partío'

Sergio R Moreno GTRES

La ex de Alejandro Sanz no pasa por su mejor momento. Es cierto que las prendas que lleva Raquel Perera, sin ser una maravilla, no están mal, pero para lucirlas por separado. Este look al completo no tiene nada de atractivo, se nota que está poco cuidado.

Sarah Hyland, para que le echen el lazo

Getty Images

¡Cómo puede la actriz de ‘Modern Family’ llevar eso! El lazo es tendencia, sí, pero no en tamaño maxi. Pero, claro, es lo de menos, teniendo en cuenta este top brilli brilli y esa falda cargadita de agujeros... ¿Quería Sarah Hyland llevar un look bollywood?

Rita Ora, ¿look nocturno?

Getty Images

Rita Ora luce un abrigo de Lanvin ideal, sí, pero no es de su talla y este modelo, en concreto, es para llevarlo más ajustado. Además, por mucho que resulten cómodas, las deportivas no son para combinar con un look de noche.

