Scout Willis y su extravagante estilo para salir a la calle. ¿Quieres ver qué clase de mascarillas utiliza?

La hija de Demi Moore y Bruce Willis tiene una forma muy peculiar de pasear con su perro.

Scout Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, siempre ha intentado llevar una vida lejos de los focos, al contrario que sus otras hermanas. Siempre ha querido permanecer más en el anonimato que su familia, pero algo sí que sabemos de la joven. Sabemos que, aunque sus padres terminaron con su matrimonio, decidían pasar la cuarentena todos juntos en familia. La hermana pequeña de Scout, compartía una tierna imagen de sus padres con unos navideños pijamas de rayas. Ahora que todos podemos volver a salir a las calles, hemos podido ver como Scout lo hacía con toda seguridad, pero a la vez con glamour. La hija de Demi Moore y Bruce Willis era captada por las cámaras con una llamativa, loca y divertida mascarilla de flecos en color blanco. Hace poco, los paparazzis la pillaban de otra manera muy graciosa. Scout sacaba de paseo a su perro, pero no de cualquier manera.

Gtres

En las imágenes podemos ver que Scout lleva como una especie de bandolera beige en la que va perfectamente colocado el perrito. No sabemos si es que será mayor o simplemente le es más cómodo pasearlo así, pero es realmente mono.

Gtres

Siempre con café para llevar en mano y estilismos algo atrevidos. Así sale de casa Scout Willis y su perro le acompaña a todos lados. Tanto por las fotos del confinamiento como estas últimas, se nota que la familia Willis-Moore es toda una amante de los animales y siempre que pueden intentan compartir momentos con ellos, porque también son parte de la familia.

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €









This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io