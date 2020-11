El gesto de Dua Lipa que no nos ha molado nada de nada.

Tilda Swinton compite con Mickey Rourke, el rey de los horrores, y ¡sale ganando!



Ay qué ganas teníamos de que llegara este momento, el de sacar a la luz los momentos 'tierra trágame' de los famosos con nuestro horror semanal, un ranking que esta vez lidera Tilda Swinton y más que por méritos propios, digamos que el mérito se lo lleva la extraña máscara metálica que se ha plantado. La actriz ha decidido esconder su rostro tras un complemento, de diseño sí, pero de un diseño de lo más raro, tanto que le da un rollo de lo más inquietante.

No sabemos bien cuál era la intención de la intérprete al pasearse con ella puesta por Venecia, pero sí sabemos cuál ha sido el resultado. Tilda Swinton encabeza el ranking de horrores adelantando por la izquierda a muchos otros famosos, algunos tan curtidos en esta sección como el mismísimo Mickey Rourke. Por cierto, de verdad, te aseguramos que bajo la máscara sí se esconde Tilda, te lo prometemos, palabrita de QMD!







Tilda Swinton, irreconocible

Getty Images

Si no tienes un buen día; si crees que la crema antiarrugas te está fallando; si deseas esconderte... ¡No, ésta no es la solución Tilda Swinton! Nos has dado un susto de muerte, que pensábamos que nos atacaban los extraterrestres... Y ojo que la inquietante máscara tras la que se esconde la actriz es de diseño, firmada por James Merry.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El look de Mercedes Milá

Gtres

El rollo campechano se le está yendo de las manos a Mercedes Milá. No esperamos que se ponga un vestido de paillettes para asistir a un photocall, pero tampoco que vaya en peto.

Mickey Rourke ¿es una ruina?

Gtres

Una ruina. Necesita un arreglo ya de arriba abajo. ¡Un monumento semejante y verlo así! Tranquilos, el maravilloso Partenón griego recuperará su esplendor. No, lo de Mickey Rourke ya no tiene arreglo, los especialistas en restauración no hacen milagros. Sí, creemos que se pone esa camisa para despistarnos y evitar que le miremos a la cara.

Donald Trump, coge la pelota y corre

Agencias

Que su cara no os engañe: no es Donald Trump quien tiene miedo de no acertar y ser capaz de coger la pelota ante las cámaras... ¡Es la persona que se la ha lanzado quien se imagina huyendo al otro lado del famoso muro del casi ex presidente de EE.UU si no la pilla! Ahora que tiene que abandonar la Casa Blanca quizá Donald pueda dedicarse al beisbol...



¿Pero qué le pasa a Nieves Álvarez?

Gtres

Tranqui que para facilitarte la respuesta, te damos varias opciones:

a) Está probando si es cierto lo de ‘si te muerdes la lengua, te envenenas’.

b) Le gusta viajar a Estados Unidos: intenta evitar que Trump la pille riéndose de él.

c) Le han preguntado si cree que las influencers son buenas embajadoras de nuestra moda.

Especial Black Friday Blusa Cortefiel 29,99 € - 9,99 € COMPRAR Chaqueta de punto Fórmula Joven 25,99 € - 12,99 € COMPRAR Funda de móvil Cortefiel 29,99 € - 19,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Sérum sólido MILK MAKEUP 11,99 € - 3,60 € COMPRAR Depiladora facial Braun 139,99 € - 79,99 € Tratamiento facial TONYMOLY 10 € - 3 € COMPRAR Plancha de pelo Babyliss 119,90 € - 49,90 €









This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io