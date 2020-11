Jodie Foster consigue vender su mansión en California.

La actriz está muy concienciada con el medio ambiente y esta es su manera de cuidarlo.

Jodie Foster, ganadora de dos premios de la Academia con una ilustre carrera en Hollywood de más de 50 años, conseguía desprenderse de su mansión por 2,6 millones de euros. La propiedad, de estilo colonial, se encuentra en la exclusiva zona de Calabasas, en California, y tiene más de 400 metros cuadrados. La villa cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños completos y un precioso patio interior con una enorme chimenea de piedra...¡Todo un casoplón!

Como la actriz se encuentra ahora de mudanza, ha aprovechado para elaborar una tarea que todos deberíamos practicar: el reciclaje. Las cámaras captaban el momento en el que Jodie se acercaba a los contenedores azules y allí depositaba la basura. La estrella de Elysium, de 57 años, vestía de manera informal con una camiseta a rayas blancas y negras, sudarera azul y jeans.

Gtres

En las fotos podemos fijarnos también que la actriz lleva un detalle en la mascarilla. Ponía en letras blancas y grande 'VOTE' e imaginamos que se refería a las pasadas y tan reñidas elecciones de EE.UU.

Gtres

A la actriz le acompañaba su pareja, Alexandra Hedison, que también parece que está muy aplicada e interesada por cuidar el medio ambiente. Ambas son todo un ejemplo de ciudadanía. Muchas son las obras y acciones que practicas la actriz, pero por lo que más se la reconoce es porque fue una de las nominadas al Oscar más jóvenes de la historia. Uno de sus primeros papeles importantes fue el de interpretar a una prostituta adolescente en el drama criminal de 1976 de Martin Scorsese Taxi Driver.

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io