El inexplicable careto de Justin Bieber que llevó al cantante a ser nombrado 'horror de la semana'.

que llevó al cantante a ser nombrado 'horror de la semana'. Esta vez, el momento 'tierra trágame' de los famosos se queda en suelo patrio gracias a Micky Molina.

Lo reconocemos: esta semana nuestro ranking de horrores ha estado muy disputado. Tras mucho deliberar, hemos decidido otorgar el primer puesto a Micky Molina después de pillarlo en medio de la calle en una actitud cuanto menos inquietante, agachado, con los brazos abiertos y un gesto de 'aquí te estoy esperando'. Pero ojito, que el actor ha tenido que competir, nada más y nada menos, que con la realeza, que hacía mucho tiempo que no se ganaba posiciones en este ranking. Y es que reyes, príncipes y princesas también son humanos y, por tanto, también protagonizan algunos momentos que ellos mismos querrían olvidar.

Descubre con qué miembros de la realeza europea ha tenido que competir Micky Molina para alzarse con el primer puesto de nuestro ranking semanal de horrores, y de paso, mójate y dinos a quién hubieras coronado tú esta semana.

El abrazo de Micky Molina

Getty Images

Sí, sí, diréis que Micky Molina es muy gracioso, pero si vas por la calle y, de repente, alguien se te pone así delante, no te importa si le duele la espalda o si se está haciendo un Tik Tok: ¡corres! Hay que reconocerlo, encontrarte al actor de frente esperándote así es para echarse a temblar. A ver Micky, que tal y como están las cosas con el coronavirus, no estamos ahora para ir dando abrazos, por favor, distancia de seguridad.

Felipe y problemas con la mascarilla

Chema Clares / Gtres

Mucho protocolo real pero después de tantos meses de pandemia, el rey Felipe VI aún se las tiene que ver con dónde meter la mascarilla... Pero lo mejor es la sonrisa de Letizia, entre ‘para que luego digan los hombres que para qué vamos siempre con bolso’ y ‘como se crea que se la voy a guardar yo...’

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las trastadas de Estela de Suecia

Gtres

Es lo que tiene ser heredera al trono sueco, Victoria, esto te pilla en el parque y hasta te ríes de que tu hija Estela presuma de su ‘sonrisa en proyecto’ ante su padre, pero claro, ‘reina’ (futura), nobleza obliga...

Carlos de Inglaterra, ¿sofocado?

Gtres

'God save de queen' cuando vea que hasta su heredero, su Carlos, se pasa ya por... el estricto protocolo de la corona inglesa. Tó rojo, con esa mano hinchada (que ya verás para quitarte el anillo, Charles) y esa risa, ¡Isabel se agarra al trono dos siglos más! Nuestra duda es ¿qué le pasaba a Carlos de Inglaterra para tener ese sofoco?

¿Qué le pasa a Genoveva Casanova?

Gtres

No tenemos ni idea de qué le pasaba a la ex de Cayetano Martínez de Irujo, así que te pedimos tu desinteresada colaboración para averiguarlo. Tranqui, que te damos dos opciones que podrían justificar este momentazo. ¿Con cuál te quedas?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io