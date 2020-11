Georgina Rodríguez, la más sexy del Festival de Cine de Venecia. La novia de Cristiano Ronaldo dejó a todos sin palabras con los espectaculares estilismos que escogió para la 77 edición del Festival de Cine de Venecia.

Georgina Rodríguez ha demostrado que no solo es una 'cara bonita'. Además de su profesión de modelo, es una madraza, artista (solo hay que verla en 'Mask Singer') y encima solidaria. En plena pandemia, la novia de Cristiano Ronaldo donó 20.000 mascarillas a la organización 'Nuevo Futuro', con quienes colabora desde hace años. Ahora ha vuelto a sacar su cara más solidaria ejerciendo de paje real de los Reyes Magos. Georgina se ha trasladado hasta la sede de la fundación este mismo viernes para entregar juguetes a los niños de varios de los hogares. Como la pandemia ha impedido abrir el rastrillo prenavideño que tiene lugar cada año, la modelo ha querido ayudar de todas las maneras, por eso se ha desplazado hasta Madrid para encontrarse con los pequeños.

Algunos ya la conocían de años anteriores pero no han podido evitar emocionarse y preguntarle, una vez más, por Cristiano, pidiéndole que la próxima vez vaya con ella.

Desde hace cuatro años, Georgina colabora con la organización y visita a los menores en riesgo de exclusión social en los hogares de acogida para animarles, además, asiste a los eventos benéficos que organiza la asociación y realiza donaciones.

Colaborar con la organización no ha sido el único gesto solidario de la modelo durante esta pandemia y es que tenía claro que "ahora estamos atravesando un momento horrible, en el que los hospitales, enfermeras, médicos, todo el personal sanitario y los enfermos por coronavirus necesitan nuestra ayuda".

