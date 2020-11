Emma Roberts cuenta que tiene endometriosis y que tuvo que congelar sus óvulos.

La actriz ha llegado a una importante conclusión en su vida tras este episiodio.

Emma Roberts se encuentra esperando su primer hijo junto a su pareja, el actor Garrett Hedlund. Pero todo ha sido un camino de rosas para llegar a esta dulce espera. Emma Roberts, como otras muchas mujeres tuvo problemas para cumplir su sueño de ser madre. En una entrevista del número de diciembre de la edición estadounidense de Cosmopolitan, la intérprete ha desvelado que sufre endometriosis desde que era adolescente, aunque no tuvo un diagnóstico hasta hace pocos años cuando cambió de médico. Durante su adolescencia la actriz sufrió grandes dolores menstruales que su médico siempre calificó como exagerados. Sin embargo, su vida dio un vuelco de 180º cuando cambió de ginecólogo.

"Con veintitantos, sentí que tenía que cambiar a una médico mujer. Fue la mejor decisión que he tomado. Pidió pruebas, me mandó a un especialista. Por fin, había pruebas de que no estaba siendo dramática", desvela la actriz en esta sincera entrevista en esta publicación femenina. Fue en ese momento en el que su doctora aconsejó a Emma Roberts a congelar sus óvulos, una decisión muy adecuada para aquellas personas que están aquejadas con este patología tan habitual entre las mujeres. Se calcula que en España afecta a dos millones de mujeres en España y que la mayoría lo desconoce porque la confunden con los dolores menstruales.

"De repente, se abría todo un mundo nuevo de conversaciones sobre ella, infertilidad, abortos naturales, miedo a tener hijos. Agradecí tanto descubrir que no estaba sola", ha contado puesto que conoció a muchas mujeres que se encontraban en su situación.

La historia de Emma Roberts acabó bien pues finalmente pudo cumplir su sueño de ser madre. Tras muchos intentos, Emma Roberts y su pareja se relajaron y como suele pasar en la mayoría de los casos, llegó lo que tanto deseaban, un test de embarazo positivo. "Suena cursi, pero en el momento que dejé de preocuparme por esto, nos quedamos embarazados", afirma la joven en su entrevista. Aunque esperaron hasta que estuviese avanzado el embarazo par hacerlo público: "Lo reservé para mí misma, mi familia y mi pareja, sin hacer grandes planes por si no salía bien. Este embarazo me ha hecho darme cuenta de que el único plan que se puede tener es no tener ninguno".

