Las chicas de 'La isla de las tentaciones' no son las únicas que han pasado o están dispuestas a pasar por radicales cambios de 'look'. Si Lester ya nos sorprendía confesando que va a pasar por quirófano para operarse la nariz y encima se ha teñido de un rubio platino que ha cambiado su imagen totalmente, ahora es Pablo el que ha puesto fin a uno de sus complejitos: La falta de pelo. El DJ se ha puesto pelo, o como bromean sus amigos y compañeros de 'reality': "Le están poniendo la melena de Camarón", contaba Ángel en sus redes sociales. Cristan Jerez también quiso bromear al respecto: "Mi Pablito se acaba de poner flequillazo y seguro que le va a quedar que te cagas".

El propio Pablo, en su Instagram, contaba que se ha sometido a un implante de pelo: "Ya os enseñaré el resultado", aseguraba sin desvelar demasiado del final, "cuando esté mejor, que aún estoy fatal de la anestesia, os contaré".

instagram

Estamos deseando ver el resultado de su cambio, porque aunque nos hemos acostumbrado a verle así, estamos seguros de que estará guapísimo.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nosotros sabemos de alguien a quien le va a gustar de todas maneras... ¿O no, Terelu Campos? 😉😉😉😉

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De momento, a seguir las indicaciones médicas y a cuidarse mucho para estar, pronto, luciendo pelazo, Pablo. ¡Ánimo con la recuperación!

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io