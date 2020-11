Ana de Armas y Ben Affleck podrían haber roto su relación. La pareja podría haber terminado con su relación.

Aunque a nosotros siempre nos ha gustado, para qué engañarnos, cuando se convirtió en el último Batman del universo DC, su estado físico fue criticado por los 'fans' de la franquicia. Pero la pandemia del coronavirus le ha cambiado, para muchos ha sido un momento en el que aprovechar para cambiar de vida, de hábitos, y lanzarse a la vida sana, y así lo ha hecho él. Cuando se encontraba pasando por un periodo oscuro hundido en el alcoholismo, llegó Ana de Armas a su vida, y juntos lo cambiaron todo. Al parecer, gracias a ella, ha tratado de comer sano, hacer ejercicio y reducir los carbohidratos, además de dejar el alcohol.



Una fuente cercana al actor asegura a 'US Weekly' que todo se debe, en parte, a Ana: "Ana también trata de comer sano y ha hecho que Ben se interese más", cuentan. "Lo están haciendo bien. Se centran en los hijos de Ben (Violet, de 14 años, Seraphina, de 11 años, y Samuel, de 7), en el trabajo, en sacar tiempo para las citas y simplemente en disfrutar el uno del otro", unas palabras que echarían por tierra los rumores de ruptura.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin duda, está mucho más delgado. Él mismo compartía un vídeo en sus redes sociales en el que se aprecia un gran cambio físico, ¡mirad su cuello!

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por si todavía no lo apreciáis, mirad como estaba... ¡Las imágenes hablan por sí mismas!

gtres

Tras su divorcio con Jennifer Garner, el actor habló sobre su problema con el alcohol, el detonante que rompería definitivamente al matrimonio: "El divorcio es muy doloroso y el alcoholismo es muy doloroso. Es un nivel de dolor que no se supera fácilmente, no se perdona fácilmente, no se olvida fácilmente. Y es difícil".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io