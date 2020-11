Nick Jonas celebra junto a Priyanka las tradiciones hindúes

Así fue la boda de Nick Jonas y Priyanka Chopra. Las fotos de la celebración en uno de los palacios más grandes y lujosos de la India nos han dejado ¡con la boca abierta!

Se comprometieron y casaron siguiendo los ritos hindúes y cada día que pasa Nick Jonas demuestra aún más que está comprometido al 100% en seguir las tradiciones culturales y religiosas de su ya mujer, Priyanka Chopra. Hace solo unos días compartía una imagen junto a ella deseando a sus seguidores un "Feliz Karwa Chauth" y mostrándose orgulloso y agradecido de tener a Priyanka como compañera de vida. Según este rito, las mujeres casadas realizan un ayuno para ofrecer oraciones que buscan el bienestar, la prosperidad, el bienestar y la longevidad de sus maridos. Ahora Nick ha vuelto a seguir las tradiciones de su mujer celebrando el 'Año Nuevo Hindú'.

Juntos han celebrado el 'Diwali', una festividad que se celebra durante cuatro o cinco días al año por los miembros de varias religiones y conmemora la victoria simbólica del bien sobre el mal, así como el inicio de año en el calendario hindú. Tal y como explican en 'Lonely Planet', "durante los días festivos, la gente estrena ropa nueva, comparte dulces, todas las casas se decoran, en incluso, muchos pueblos instalan ferias, se tiran fuegos artificiales y petardos y las ciudades se llenan de brillantes luces por las noches".

El cantante lanzó un mensaje a todos sus seguidores para celebrar este gran día para los hindúes: "Les mando amor y luz a todos".

instagram

