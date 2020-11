Britney Spears pierde el juicio contra su padre y tendrá que seguir bajo su tutela.

La cantante lleva 12 años sin ser "libre".

Ser una estrella infantil no siempre es sinónimo de éxito en la vida personal, sino que se lo digan a las decenas de juguetes rotos que han salido después de triunfar en Disney. La vida de Britney Spears es un ejemplo de ello, la joven comenzó triunfando en Disney y luego en los 90 alcanzó la fama gracias a su música. Éxitos de la canción con la que la generación 'milenial' creció. Con sus primeros discos batió récords de ventas y se la consideraba un auténtico icono del pop, eran muchos los que lo veían como la sucesora de Madonna.

Sin embargo, poco a poco fueron ganando protagonismo sus problemas personales, hasta que hace ya más de 12 años ha sido su padre James Spears. La joven había solicitado una vez más tomar las riendas de su vida, pero otra vez no ha podido ser. Un tribunal de Los Ángeles ha rechazado la solicitud de Britney de libertad. Fue la jueza Brenda Penny, quien se negó a acceder a la petición de la cantante aunque dejó la puerta abierta a seguir pronunciándose sobre esta cuestión en el futuro si vuelven a presentarse nuevos requerimientos.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Britney Spears quiere ser la que administre su propio patrimonio y será solo de esta manera cuando volverá a subirse a un escenario,a algo que sus fans están deseando, ya que llevan sin verla actuar desde 2018. Lejos de su padre gestionar mal su fortuna, lo está haciendo de manera impecables, ya que según se ha podido saber, Britney ha pasado de estar endeudada a tener un patrimonio superior a 50 millones de dólares.

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io