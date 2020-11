Este sexy Guardia Civil saltó a la fama después de que una fotografía en la que aparecía trabajando y uniformado se volviera viral. Entonces las televisiones y el mundo de la moda le echaron el ojo. Jorge Pérez comenzó sus pinitos como modelo, entró en 'Supervivientes' y ¡boom! Su fama ha crecido como la espuma. Ahora ha decidido, incluso, tomarse un descanso como Guardia Civil y dedicarse de lleno a este universo de la moda, y le está yendo de fábula. Jorge acaba de fichar para una de las agencias de modelos más importantes de nuestro país, para la que trabajan rostros como Marta López Álamo o Jessica Goicoechea. Junto a ellos ha posado ya para marcas tan importantes como Levis... Ahí es nada.



A la propia agencia, Francina Models, les confesaba haber "conocido un mundo que era totalmente desconocido para mí. Un nuevo entorno donde he podido descubrir un montón de grandes profesionales, y donde he podido comprobar que es una profesión mucho más profunda y más dura de lo que para alguien que lo desconozca pueda pensar".

