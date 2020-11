Los aciertos y horrores de la alfombra roja de los American Music Awards 2020.

The Weekend fue el gran protagonista de la entrega de premios porque apareció herido y lleno de vendas. ¿Quieres saber el motivo?



The Weekend ha sido uno de los grandes protagonistas de los American Music Awards 2020. En una gala celebrada en el Microsoft Theatre de Los Ángeles y que no tuvo público por culpa del COVID-19, el cantante era uno de los grandes favoritos de la noche porque contaba con ocho nominaciones entre las que se encontraban artista del año, mejor vídeo, mejor artista masculino de soul y mejor álbum de soul del año. Pero, una vez más, el artista dio más que hablar por su aspecto que por sus nominaciones.

The Weekend apareció en la alfombra roja de los 'AMA 2020' con un estilismo impecable, en color rojo y negro, pero lo que más llamó la atención fueron las vendas y magulladoras que mostraba en su rostro. ¿Había tenido un accidente, se había metido en una pelea o acababa de pasar por quirófano para hacerse unos retoquitos?

Emma McIntyre /AMA2020 Getty Images

Pues ninguna de las tres cosas: The Weekend apareció de esta guisa para continuar el concepto de su último trabajo 'After hours' . En el vídeo de 'Blinding lights', que ya cuenta con más 288 millones de visualizaciones en YouTube, el artista es golpeado por dos vigilantes de un club nocturno y en su aparición en los 'AMA 2020' ha querido mantener la estética de ese videoclip apareciendo vendado y golpeado. The Weekend lució ese mismo aspecto en su actuación, que compartió con Kenny G, y las tres veces que subió al escenario para recoger sendos premios.

The weekend is almost over but @TheWeeknd is just getting started. Who else saw that world premiere of "Save Your Tears"?! #AMAs pic.twitter.com/W1IGsKYwRK — American Music Awards (@AMAs) November 23, 2020

No es la primera vez que el cantante aparece de esta guisa en unos galardones porque ya en los MTV Video Music Awards 2020, celebrados el pasado agosto, lució un rostro lleno de heridas pero sin las vendas. Allí solo tuvo palabras para dos de las muertes de afroamericanos a manos de agentes de policía que este año sacudieron la sociedad norteamericana. "Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor", dijo las dos veces que salió a recibir sus galardones.

