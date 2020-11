El 2020 no ha sido un buen año para nadie, pero especialmente para Paz Padilla tras perder a su madre, a su marido y a su suegra en cuestión de 7 meses, y eso ha hecho que la presentadora esté más sensible de lo normal. De hecho, si hace unos días sus lágrimas brotaban al ver el estado de las cuentas bancarias de su compañera Chelo García Cortés, ahora ha vuelto a llorar en vivo y en directo por una conversación con Kiko Matamoros, y no precisamente por una bronca, como estamos acostumbrados, sino por el cariño que se tienen.

Fue este fin de semana en 'Viva la vida', donde entró para hablar del estreno de la 12ª temporada de 'La que se avecina' con ella. Los colaboradores sólo tuvieron buenas palabras hacia la humorista, y en especial Kiko, que aseguró que Paz "es muy buena persona y buena gente, hay que conocerte. Te ganas a todo el mundo".

Paz no pudo evitar las lágrimas, pero ¿por qué lloró con sus palabras y no con las del resto de colaboradores? Ella misma lo explicó totalmente emocionada: "Kiko era muy distante, conmigo nunca se ha acercado, me costaba mucho llegar a él. Sabía que él tenía una imagen de mí equivocada, o así lo creía yo", reconocía, pero eso cambió: "Poco a poco me he ido acercando a él, se ha ido abriendo... y ahora sé que me quiere, y yo a él lo quiero mucho también". "Lo sé. Un beso", le respondió Matamoros con una gran sonrisa y también a punto de emocionarse. ¡Qué bonita es la amistad verdadera! ¿A que sí?

