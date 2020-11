A pesar de tener una relación muy cuestionada, Isa Pantoja y Asraf se la han ingeniado para poder tener sexo en 'La casa Fuerte'

La pareja ha estado a punto de cancelar su compromiso

¿Te imaginas tener cámaras en todos los rincones de tu casa y no poder tener absolutamente nada de privacidad con tu pareja? Pues eso es lo que les está pasando a Isa Pantoja y Asraf Beno, que desde que entraron en 'La casa fuerte', los tortolitos han visto que se les ha complicado eso de tener una noche de amor, como diría Bárbara Rey. Sin embargo, la necesidad agudiza el ingenio, y la pareja ha encontrado la forma de tener sexo en el reality sin ser vistos.

El propio Asraf ya dijo que, por respeto a su familia, no daría un 'espectáculo' mostrando su intimidad, y no quería que se mostraran cierto tipo de imágenes... pero la casa está dando mucho juego, y esas palabras fueron las que utilizó precisamente Asraf, pero refiriéndose a un habitáculo en concreto, porque ¿cual es el único sitio de la casa en el que no pueden entrar las cámaras? "Da mucho juego el baño", confirmó el propio modelo.

Evidentemente, los concursantes están siempre controlados por las cámaras y la organización, pero teniendo en cuenta que este reality no es como 'Gran Hermano' (con cámaras fijas en todas partes), sino con técnicos que conviven con los concursantes, no es difícil "escaquearse" y meterse en le baño para poder hacer 'cositas'... y Asraf e Isa han aprendido muy rápido.

El programa, por su parte, emitió unas imágenes en las que a ambos se les ve detallando el encuentro, para luego emitir otras en las que se les ve regresando juntos a la cama. "Dormí súper bien. Di tanto de mí que lo eché todo", se sinceraba la hija de la tonadillera. Vamos, que pilló a su novio con ganas...

¿Una pareja tóxica?

Cada pareja tiene su forma de ser, pero la que conforman Isa y Asraf ha sido muy cuestionada: sus broncas han llenado titulares, y la frialdad con la que él trata a su novia también ha llamado la atención de los telespectadores...

