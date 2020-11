El rapero Sean John Combs, más conocido como P Diddy, deja claro que los abdominales no son necesarios para ser sexy

El artista luce bastante mejorado desde la pérdida de la madre de sus hijos, Kim Porter, hace dos años y medio

¿Es estar rellenito en pleno siglo XXI sinónimo de riqueza? Hace siglos, tener una buena panza significaba estar bien servido en la vida, ¿pero ahora? Actualmente parece que se premia el esfuerzo por mantenerse en forma y lucir abdominales bien entrados los 40 e incluso los 50 (que se lo digan, por ejemplo, al ex futbolista Aitor Ocio o a la mismísima Jennifer Lopez), pero da la impresión de que, llegada una edad, y siendo billonario, ¿para qué quiere uno estar buenorro? Esa pregunta quizá se la han hecho ya varios de nuestros famosos, como Jay Z, Elon Musk y también el rapero P Diddy, que no tienen precisamente cuerpos esculturales. Ahí donde le vemos, este último también está montado en el dólar, así que, a sus 51 años, a él eso de tener abdominales, brazos fuertes y unos glúteos con las que partir nueces no le quita el sueño... y a la vista está dadas sus últimas imágenes en Miami...

Sí, el cantante, que protagonizara portadas sin camiseta luciendo abdominales allá por los 90 y principios de los 2000, ha tomado la decisión de darse a la buena vida, y si ello supone tener 'barriga colgandera'... ¡pues a por ello! ¿No llaman a la tripa 'la curva de la felicidad'? Pues eso: parece que Sean está la mar de feliz...

Atrás quedó su cuerpo cincelado a base de dietas y horas de gimnasio, como el que mostraba en la portada de Septiembre de 2001 de la revista 'Details' (hace ya 19 años): P Diddy ahora está rechonchete, sí, pero contento, con salud y con muuuuchos millones en el banco, que eso también da mucha tranquilidad.

