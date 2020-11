Confunden a Amber Heard con Amaia Salamanca.

La modelo, ex de Johnny Depp se muestra como modelo ejemplar de la sociedad.

Amber Heard olvida sus penas en el campo. Cuando aún resuenan las polémicas protagonizadas por la modelo y su ex, Johnny Depp, el actor se quedó sin su trabajo en 'Animales Fantásticos 3', donde interpretaba al villano Gellert Grindelwald. Algunos pedían también el despido de Amber de 'Aquaman 2' pero, finalmente, parece que éste no se va a producir por temas de contrato. La actriz se ha pronunciado sobre el cariño recibido después de sus problemas con su ex.

"Estoy muy emocionada por la cantidad de amor y el cariño que los fanáticos de 'Aquaman' sintieron por este universo, lo que ha provocado que Aquaman y Mera vuelvan", decía Heard en una entrevista reciente. Después de tantos rumores, Amber ha decidido recargar pilas en la naturaleza y ha disfrutado de un día de campo con sus amigos y sus perros.

Gtres

Durante su día de campo, Amber Heard daba toda una lección de civismo. La actriz se ocupaba al 100% de sus canes y, aunque estaba fuera de la ciudad, en un campo apartado de toda civilización, Amber se agachaba a recoger los excrementos de su perro.

Gtres

Muchas son las anécdotas que Amber ha protagonizado con sus mascotas, aunque a veces no son tan agradables como ésta. Hace unos años, antes del divorcio de Jonnhy y Amber, en un cumpleaños de la actriz, el actor se presentaba tarde al evento y la que era su novia se enfadaba muchísimo. Más tarde, Johnny Depp se encontraba un pequeño regalito en su cama: excrementos de perro. El actor acusó a su mujer de haberle hecho eso por venganza, aunque más adelante, el jurado concluía que era probable que no fuera de Amber, sino de su perro yorkshire terrier de nombre Boo.

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Crema de baba de caracol Florence 27,99 € Jabón de manos antibacteriano Baylis & Harding 12,23 € Tratamiento voluminizador labios Volumax 17,05 € - 15,15 € Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io