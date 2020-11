Angy Fernández ha confesado que sufre ansiedad, pero no es su único problema de salud mental: ya confesó cómo vivió una depresión

La actriz ya se ha reencontrado con sus compañeros de 'Física o Química' antes de empezar a rodar la secuela

Para Angy Fernández, los problemas de salud mental están a la orden del día, y así lo ha demostrado en su última entrevista para el espacio de Badoo 'Este es el mood'. La actriz confesó a principios de 2019 que había atravesado una depresión, pero ahora ha revelado algo más: desde mucho antes, arrastra problemas de ansiedad que aún hoy sigue tratándose, y eso nos ha hecho preguntarnos: ¿hablar sobre depresión, tristeza y enfermedades mentales continúa siendo un tabú? Para Angy, desde luego que no, así que ella ha querido empezar a normalizar el hecho de hablar de salud mental de la forma más natural posible: ella acude a terapia, y no se esconde por ello: "Mis problemas de ansiedad empezaron en 'Física o Química'", le ha confesado a Amarna Miller, y eso no fue lo peor...

A pesar de que recuerda con cariño la etapa de la serie, fue bastante agridulce, sobre todo en lo personal, porque se agravó la situación con una relación tóxica: "Había mucho maltrato psicológico y me sentía lo peor". "Tenía ataques de ansiedad muy fuertes", ha añadido la mallorquina, y a eso había que sumarle que, aunque se mudó a Madrid junto a su madre, no siempre la tenía cerca, porque vivían en pisos diferentes... pero aún así, afronta con felicidad la vuelta de 'Física o Química': "Ha sido muy fuerte para mí porque disfruté muchísimo, aprendí mucho, han sido mi familia, pero también fue la época chunga que tuve".

Por eso, la cuarentena que hemos vivido en este 2020 no le ha venido nada mal mentalmente: estar encerrada ante una situación que se escapaba a su control, irónicamente, le ha venido hasta bien: el mundo se paró, y ella sólo podía centrarse en sí misma, relajarse y respirar: "Me dijeron 'tranquila, que estás bien. Es normal estar triste, hay días de mierda'", ha confesado

Por eso, a Angy también le tranquiliza hablar de sus problemas: "Parece que se está empezando a normalizar, y espero que los que tenemos visibilidad podamos ayudar a normalizarlo más”, ha comentado. La actriz, que confirma que estuvo medicada por la depresión y que su psicóloga le redirigió a un tratamiento con un psiquiatra, confiesa que hubiese preferido no comenzar con las pastillas porque "dejarlo es muy complicado. Es importante seguir yendo a terapia y dejarlo poco a poco cuando se pueda".

