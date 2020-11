¡Felices los 4! así disfrutaban Olivia Wilde y Jason Sudeikis de sus pequeños.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis se separan tras nueve años juntos.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis se han separado después de nueve años de relación y dos hijos en común, Otis Alexander, de seis años, y Daisy Josephine, de cuatro. Ambos formaban una de las parejas más queridas y estables de Hollywood. La ruptura habría sido amistosa y se produjo a principios del año 2020, según informó una fuente cercana a la pareja a la revista 'People' pero no ha sido hasta unos meses después cuando ha saltado a los medios. Desde entonces, ambos actores se estuvieron adaptando a la situación, enfocados en la crianza conjunta de sus hijos.

Wilde y Sudeikis son un ejemplo a seguir por cómo dedican su tiempo a la crianza y al bienestar de sus hijos aunque haya terminado su historia de amor. En septiembre, los actores fueron fotografiados en las playas de Malibú y, unos días más tarde, compartiendo paseo y día de compras en Los Ángeles.

Olivia, de 36 años, y Sudeikis, de 45, comenzaron a salir en noviembre de 2011, y en enero de 2013 se comprometieron aunque nunca llegaron a casarse. De haberlo hecho, habría sido el segundo matrimonio para ambos. Olivia Wilde estuvo casada con el príncipe italiano Tao Ruspoli y Jason con la guionista Kay Cannon.

Tras la triste noticia de la separación, Olivia dedicó unos Stories de Instagram a sus hijos, en donde demostró que lo son todo para la actriz. "Mi todo", escribía Olivia mientras sus hijos disfrutaban de un bonito día en el campo con los animales.



