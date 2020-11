Si hace unos días Violeta confesaba lo peor de su relación con Fabio, ahora desvela con qué famosa tendría una relación

¿Está Violeta dispuesta a 'cambiar de acera'?

Dicen que las fantasías están para cumplirlas, y ahora Violeta Mangriñán ha confesado ¡que tendría una relación con una mujer! A pesar de que la ex superviviente se ha declarado muy segura de su heterosexualidad, en su canal de MTMad también ha dejado claro que, aunque sólo le gustan los hombres, en su etapa de soltera podría haber 'investigado' un poco para saber si le gustaban las mujeres "por tener un abanico más amplio de posibilidades", y aunque esa investigación no resultó fructífera (si acaso para reforzar la idea de que, efectivamente, sólo le gustan los hombres), ha dejado volar su imaginación...

Violeta ha desvelado que existe una mujer, y además famosa, con la que sí tendría una relación... ¡y no es otra que Nagore Robles! Más allá de la atracción física, ha concedido que su arrolladora personalidad le encanta: "es un pibón, y su carácter es como de hembra alfa. Para las tías que les gustan las tías tiene que ser como 'guau'".

Eso sí, también ha añadido que la idea de tener sexo con otra mujer no le pone lo suficiente como para llevarlo a cabo, pero quizá sí participaría en un trío, pero con el único objetivo de tontear y poner a mil a un chico: "No me pone una tía, no podría tener una relación homosexual a día de hoy... pero nunca se sabe: todo puede pasar en esta vida", ha dicho Violeta ¿dejando la puerta abierta? Tiempo es lo que le va a faltar a Fabio para encontrar a otra chica con la que cumplir esa fantasía sexual en la cama...

