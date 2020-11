¡Qué bonitos son los comienzos de una relación! ¿Verdad? Pues sí, deberían serlo, porque ya sabemos que lo que mal empieza, mal acaba. De momento, a Mayka Rivera y Tony Spina parece que les va divinamente. Los tortolitos se conocieron este verano y han iniciado una relación poco después de que ella rompiera con su ex, Pablo, y mandara a tomar viento fresco a Óscar, y ahora a ambos se les ve la mar de felices. Eso es lo que nos muestran a través de las redes sociales, pero hay algo que a Tony no le cuadra demasiado de su relación con la murciana... y es Rosito. ¿Rosito, el peluche quemado? Os preguntaréis vosotros. No, Rosito ¡el perro de Mayka! La joven tiene un chihuahua al que ha puesto el mismo nombre que a su osito de la infancia, y con el que ya hemos descubierto que Tony no se lleva especialmente bien a juzgar por las últimas historias que ha colgado ella en Instagram...

"Me has deshilachado la camisa... ¡hijo p*ta!", le decía al perrete, que no hacía más que morderle la camisa a la altura del pezón mientras la pareja compartía una tarde de sofá y mantita. "Me tiene frito...", añadía Spina poniendo los ojos en blanco y resoplando mientras la mascota seguía agujereándole con los dientes la camisa. ¿Pero cómo le va a tener frito un perro de 2 kilos? ¡Con lo mono que es!

¿Nueva relación estable?

A Tony no se le ha conocido relación hasta ahora desde que rompiera con Makoke, mientras que Mayka ha tenido unos meses bastante movidos: en verano, con las grabaciones de 'La isla de las tentaciones', rompió con Pablo tras liarse con Óscar, pero aunque decidieron seguir conociéndose fuera, ella acabó harta de los desplantes del andaluz y le mandó a freír espárragos. Luego se la relacionó con Carlos Lozano, pero ahora parece que con Tony la cosa va viento en popa, y es que los dos son muy de estar en pareja... ¿Funcionará?

