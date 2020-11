El cantante se ha visto envuelto en una polémica estos días por decir que el colectivo LGTBI no tiene las mismas oportunidades que el resto

El ex triunfito tampoco ha perdido la oportunidad de hablar de su amiga Ana Guerra, que presentará las Campanadas en TVE desde Canarias

Ser artista en los tiempos que corren no es nada fácil, pero ¿y ser artista y además abiertamente LGTBI? Todos conocemos grandes artistas que, con el tiempo, han acabado saliendo del armario, y ello, en unos casos, ha supuesto una merma en su carrera, pero en otros, como los de Pablo Alborán o el mismísimo Elton John, sólo ha conseguido disparar sus ventas, su fama y sus campañas. Sin embargo... ¿cuántos de ellos han triunfado saltando a la fama siendo ya abiertamente LGTBI? Sobre esta cuestión es que la que, hace unos días, quiso Ricky Merino reflexionar en una entrevista, en la que aseguró que las personas del colectivo tienen menos oportunidades que el resto... y las redes sociales ardieron en su contra, sobre todo de gente de ese colectivo que le dijo que, si él no vendía, quizá era por falta de talento, pero no por ser gay, y que dejara de victimizarse.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Salva Muste

Al ex triunfito le cayó la del pulpo, pero ahora hemos hablado con él y, aunque se ha reafirmado, ha querido explicarse mejor: "Es una realidad. No tenemos las mismas oportunidades en la industria musical, porque tenemos unas trabas", ha dicho antes de añadir: "En mi discográfica nadie me ha dicho que oculte nada, porque yo ya entré en un concurso sin ocultarlo, entonces sería absurdo, pero a compañeros míos sí he oído comentarios de 'qué pena que seas homosexual, porque eras un gran producto para las niñas'. Me da rabia que esto siga pasando en 2020".

Además, Merino ha querido mandar un mensaje de unión hacia el colectivo, porque algunas críticas provenientes de él le han dolido: "Estamos evidenciando cosas que ocurren, o sea que, por favor, vamos a remar todos a favor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de una cosa que ocurre en general en la industria".

Centrado en el trabajo

Ricky no ha parado de trabajar ni durante la pandemia. Ahora acaba de sacar el tema 'Smalltown boy', y a las pocas semanas ha reestrenado el tema haciendo una colaboración con el ganador de Eurovisión Conchita Wurst (ahora llamado solo Wurst y con nueva imagen), un single de tintes 'dance' ochenteros que suena así de bien:

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenas compras de noviembre Vestido túnica Cortefiel 59,99 € - 29,99 € COMPRAR Jersey con lentejuelas Springfield 32,99 € - 24,99 € COMPRAR Mascarilla reutilizable Cortefiel 9,99 € (3x20 €) COMPRAR Bandolera con tachuelas El Corte Inglés 35,95 € - 25,15 € COMPRAR Champú crecepelo vegano Nuggela & Sulé 22,65 € - 12,99 € COMPRAR Sérum de retinol ELBBUB 12,99 € - 8,83 € COMPRAR Gel de ojos reafirmante Eva Naturals 12,99 € COMPRAR Crema con ácido hialurónico Éclat Skincare 9,98 €

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io