Oriana comparte con sus seguidores sus fotos más íntimas.

La colaboradora muestra su último retoque, ¿de qué se trata esta vez?

Oriana ha dado un disgusto a su madre y te contamos qué ha pasado. En 'Algo pasa con Oriana', la televisiva ha querido compartir en este nuevo video, una actualización de su vida sentimental: cómo está su relación con Iván, cositas que han pasado en 'MYHYV' e incluso ha tenido tiempo de hablar sobre su archienemiga Violeta. Pero hay algo más importante en este capítulo, y es que la ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se ha vuelto a hacer un retoque en la cara. Un cambio que a su madre no le ha gustado. Oriana ha vuelto a retocarse los labios. Comenzaba el video confesando que el labio le sangraba debido a que se ha inyectado más ácido hialurónico. "No es que se me esté saliendo el ácido. Simplemente es que me puse un poco más de labios".

Mtmad

Oriana paraba de explicar su nuevo retoque, para confesar que esto ha hecho que su madre se molestase con ella. "Mi madre se ha cabreado muchísimo. Me ha dicho: ¡para ya de hacer el gilipollas!", y es que su madre prefiere que no se haga tanto cambio, porque piensa que está bien con está ahora.

Mtmad

Oriana contaba que su doctor le ha puesto algo que hará que el efecto de labios gruesos le dure casi un año. Antes le solía poner una dosis más suave y así iba notando los cambios poco a poco: "me conoce, sabe que soy muy exagerada. Yo no llevo bien el tema de los cambios repentinos", dice Oriana sobre sus retoques estéticos. "De aquí hasta dentro de un año espero no hacer nada en los labios, porque si no mi madre me deshereda".

La protagonista del canal también hacía hincapié en este último capítulo sobre cómo está su relación con el que fue su pareja, Iván. "Es verdad que nos fuimos a cenar y acabamos esa noche juntos", confesaba. Oriana le gustaría arreglar las cosas con Iván, por eso intenta hacer planes íntimos con el ex tronista para que vuelva a caer rendido. ¿Lo terminará consiguiendo la dulce Oriana o se quedará en una relación pasada?

