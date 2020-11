Sandra Pica confirmó que tenía un pasado con Albert nada más entrar en el reality.

La pareja formada por Sandra y Tom malvivirá durante una semana en la zona de acampados.

¡Qué malo es pasar penurias! Sobre todo cuando en el día a día se tiene absolutamente de todo y, de repente, te ves lavándote tus partes en una cacerola, como Mari Cielo Pajares en 'La casa fuerte'. Que te quiten tus privilegios no es plato de gusto, y por eso a Sandra Pica casi le dio en el reality un ataque de ansiedad. Su pareja, Tom Brusse, fue el encargado de llevar a cabo el toque final en la prueba de nominados, con tan mala suerte que, al fallar, Tom y Sandra se vieron durante una semana en la zona de 'acampados' mientras que las otras nominadas, Cristini y Rebeca, les quitaban el puesto en la zona de residentes, donde tienen todos los lujos. Con ello, Sandra se llevaba las manos a la cabeza y ahogaba un grito: ¡le va a tocar 'malvivir' racionando comida, casi sin higiene y durmiendo incómoda durante una semana!

Viendo la que se le venía encima, a Sandra le daba por llorar, casi sin poder coger aire entre sollozos: "Estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad, lo único que quiero es irme a mi casa", conseguía vocalizar, y todo por dos razones: además de malvivir, tendrá que convivir con quienes la han nominado: "Que no me digan ni buenos días", decía muy enfadada mientras su novio trataba de consolarla: "Amor, cálmate, no vamos a estar mal ahí. Está Marta, Albert, está Sonia... y vamos a ganar la próxima prueba, vamos a ganar porque somos fuertes", le decía, pero Sandra sólo quería seguir llorando...

