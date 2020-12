Lydia Lozano y Mila Ximénez ya no son amigas.

En el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en el kiosco, repasamos otras grandes broncas entre las colaboradoras de 'Sálvame'.



Somos conscientes de la mala relación entre Lydia Lozano y Mila Ximénez. Estábamos acostumbrados a sus salidas de tono y los desplantes en el plató de 'Sálvame', pero su última bronca podría haber sido la gota que ha colmado el vaso de una relación, no nos engañemos, que no era, pese a etapas de sonrisas, precisamente idílica. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, te contamos todos los detalles de la última bronca entre las colaboradoras de Telecinco y algunos de sus otros enfados más sonados.

“No nos hablamos”

Fue Mila Ximénez quien, hace unos días, reveló un detalle que muy pocos conocían: "Lydia y yo no nos hablamos desde hace tiempo". A lo que la aludida respondió con la voz entrecortada: "Sí, es cierto y ha sido una decisión mía. Me dolió tanto, tanto…"

La ex de Manolo Santana confesó que su amistad estaba prácticamente rota después de que Lydia decidiese dejar de hablarle tras unas declaraciones de ella en las que desvelaba, públicamente, todo lo negativo que piensa de la periodista.

Lydia lo confirmaba y se derrumbaba al instante: "No quería que esto saliese… pero hiciste una exclusiva en la que me llamaste grisácea y no has parado de hablar mal de mí", contaba pañuelo en mano. "Yo no puedo estar contigo ahora sí, ahora no".

Entre otras cosas, Mila contaba entonces estar cansada de que su compañera siempre se haga la víctima y de sus ansias de protagonismo. Unas palabras de las que se reafirmó cuando desveló que no se hablaban: "Tienes que darle la vuelta a todo, eres capaz de organizar una matanza y al final detienen al cerdo. Estoy harta de tu victimismo. Eres una egocéntrica y sin la tele no eres nada. Vaya mierda de vida”. Lydia, completamente desbordada, sólo acertaba a responder: "No soy ninguna egocéntrica, de hecho soy la que menos habla en el programa". Aunque las colaboradoras ya han expresado su deseo de reconciliarse y parece que las aguas vuelven a su cauce, no es la primera vez que se tiran los trastos a la cabeza.

Otras broncas entre Lydia y Mila

Discutir les encanta y llegan a la pelea sin más: en 2016, en un debate de ‘Supervivientes’, se dijeron de todo y, tres años después cuando, tras un enfrentamiento por unas fotos de la boda de Belén Esteban, Mila sorprendió con un abrazo y un beso a Lydia. "Llevamos 17 años peleándonos y vamos a hacerlo 20 años más", dijo.

Una de sus broncas más sonadas fue en junio a cuenta del temido (para Lydia) tema de Ylenia Carrisi. Lozano juró que no perdonaría a Mila Ximénez que la llamara 'resucitaniñas'. "¿Estás segura de que tu fuente es fiable?", le picaba Ximénez.

En 'La última cena' una Mila ya afectada por los dolores de un cáncer aún no diagnosticado discutió por la valoración de su plato con una Lydia que acabó abandonando el plató mientras Mila bramaba: "Abandonar la mesa me parece una falta de respeto. Tiene que hacer el numerito siempre”.

Cuando se supo lo de Mila, Lydia lloraba más que nadie con un "perdona, te quiero" al que Mila respondía con un "¿Cómo vas a recordar esa cena? Está olvidada". Ahora parece que también están dispuestas a perdonarse y continuar sus caminos pero ¿hasta cuándo?

