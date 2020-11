Sofía Cristo lleva años trabajando con asociaciones contra la drogadicción

La hija de Bárbara Rey utiliza su propia experiencia para ayudar a otros a salir de las drogas

Hasta de un pasado oscuro lleno de vicios y drogas se puede sacar algo bueno, y si no que se lo digan a Sofía Cristo. La hija de Bárbara Rey nunca ha tenido problema en hablar de sus coqueteos con las drogas, la noche y el alcohol, pero ella ha sabido transformar todo eso en experiencia, y utilizarla para trabajar, desde hace años, con asociaciones para ayudar a jóvenes que están ahora en la misma situación que ella ha vivido y así ayudarles a salir de ese mundo. De hecho, en sus redes sociales, Sofía comparte a veces su trabajo en esas asociaciones, y su último post ha sido un guiño a su propio camino de rehabilitación: ella sabe lo que pasa por la cabeza de un drogadicto, y desde su propia experiencia, le ayuda como hubiera querido que la ayudaran a ella. Por eso, su último mensaje ha sido bastante curioso...

"Y llegará el día en que no habrá nadie que te tienda la mano, y entonces será el momento en que a lo mejor te tomes en serio dejar de tomar!! A veces hay que perderlo todo para volver a RECUPERARLO", ha escrito junto a una foto en la que luce feliz, sana y con una gran sonrisa, dando a entender que, en ese momento en el que se toca fondo y ya no se puede caer más abajo, sólo se puede ya ir hacia arriba.

Entregada a los demás

Ya en 2017, Sofía nos contaba que se había convertido en Intervencionista Familiar para poder guiar a jóvenes drogadictos a salir de su problema y dar pautas a las familias para saber cómo actuar con ellos, y así nos hablaba de feliz: "Es una figura clave para la recuperación de las personas enfermas en adicciones".

"Después de realizar el curso que me acredita como Intervencionista Familiar en Adicciones, estoy preparada para abordar cualquier intervención familiar para conseguir que el adicto realice el tratamiento de recuperación por voluntad propia. Aquí, en España, es una figura poco conocida, pero en Estados Unidos lleva funcionando hace más de 40 años con muy buenos resultados". "Mi cometido psicoeducar a las familias para romper la negación de los adictos y que entren en recuperación".

