Maluma sucede a Halle Berry como protagonista de nuestro ranking semanal de horrores.

sucede a Halle Berry como protagonista de nuestro ranking semanal de horrores. El cantante ha sido pillado haciendo un extraño gesto que somos incapaces de calificar. ¿Te atreves a hacerlo tú?

Mira que Maluma nos gusta, no lo podemos (ni queremos) negar. Y obviamente no somos los únicos a los que el cantante les vuelve locos, que se lo digan a Amor Romeira que bebe tanto los vientos por el chiquillo que incluso le ha dedicado una canción. Sin embargo, esta vez, con todo el dolor de nuestro corazoncito, Maluma nos ha decepcionado. El artista se ha marcado un gesto de lo más desconcertante en plena alfombra roja que no sabemos ni cómo calificar. Y claro con ese careto el músico se ha ido directo al primer puesto de nuestro ranking semanal de horrores, ese que recoge los momentos 'tierra, trágame' de los famosos. Ehca un ojo al resto de momentazos y dinos después si tú también le habrías dado el primer puesto a Maluma o si crees que hay otro famoso que se lo merezca más.

Scout Willis o el colmo de la originalidad

Gtres

Lo de Scout Willis es adaptarse a las circunstancias y lo demás, tontería. Habíamos visto ‘tuneos’ de mascarilla, pero este modelo flecos ‘Las mil y una noches’ se lleva la palma y más aún combinado con el pañuelo en la cabeza. Lo sentimos mucho por la hija de Bruce Willis, pero tanta originalidad le ha pasado factura. Alguien debería explicarle a la actriz que hay una cosa llamada 'termino medio' que a veces funciona.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ashton Kutcher o el ansia viva

Gtres

¿Pero cuánto tiempo hacía que Ashton Kutcher no se comía un helado? ¡Qué ansia! Chico, como dicen las madres: come despacio que te va a sentar mal. Y cuidado que vas a manchar la tapicería del coche. Y deberías quitarte del todo la mascarilla que si le cae helado derretido encima deja de ser efectiva. ¿Seguimos con las recomendaciones?

Diane Kruger se la juega

Gtres

Una cosita le queremos decir a la actriz alemana: si escuchas que los brazos de la niña ‘krugen’, para. Si a esto juega Diane Kruger con la niña cuando están solas, cuando llega papá Norman Reedus, ¿recrean las escenas de peleas en ‘Walking dead’? Todo es posible en esta familia...

Bradley Cooper, a sangrar se ha dicho

Gtres



¡Cómo se nota que Bradley Cooper no se encarga de lavar la ropa, si no a buenas horas se habría puesto de punta en blanco para salir a sangrar por ahí! Sí, es el rodaje de una peli, claaaro... pero oye que alguien tendrá que hacer la colada de todos modos, ¿no?



Maluma nos decepciona

Gtres

Nunca creímos que diríamos esto, pero sí, el cantante nos ha decepcionado tras ver esta imagen suya que no sabemos bien cómo definir. Y es que miras a Maluma y no sabes si calificar el gesto de poco brillante o de soez. ¿Alguna más habría preferido no ver esta foto? ¡Tarde! Sí, Maluma no es perfecto.

Especial Navidad Abrigos Cortefiel Un -50% Mantel Nöel Nordic La Redoute 27,99 € - 19,28 € COMPRAR Vaqueros Cortefiel Un -10% Árbol con escenario El Corte Inglés 39,95 € COMPRAR Monopoly electronic banking El Corte Inglés 46 € - 31,95 € COMPRAR Lego Harry Potter Amazon 109,99 € - 79,86 € Sérum con vitamina C Florence 19,99 € - 12,99 € Echo Show 5 Amazon 89,99 € - 49,99 €

















This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io