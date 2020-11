“A lo Jennifer López”, así luce ahora Makoke tras pasar por la peluquería.

No sabemos bien qué le ha pasado a Makoke, pero, de repente y sin previo aviso, ha decidido dejar de ser rubia. Sí, como lo lees, Makoke ya no es rubia. La colaboradora de 'Viva la vida' ha decidido decir adiós a su característica melena rubia y se ha marcado un cambio de look en toda regla con un nuevo color de pelo como protagonista. Pero lo que nos ha dejado loc@s no es que la ex de Kiko Matamoros haya decidido teñirse el pelo y abandonar el club de las rubias (que también), sino que su modelo a seguir haya sido una famosísima cantante internacional.

Y es que parece que Makoke quiere parecerse a Jennifer López. Es en la artista neoyorquina de origen puertorriqueño en quien se ha inspirado la madre de Anita Matamoros a la hora de elegir su nuevo color de pelo y, a juzgar por sus palabras, está emocionada con el resultado. “Me encanta”, ha confesado Makokea todos sus seguidores a quienes mostraba su nuevo look desde la peluquería

“Me he oscurecido un poquito el pelo y me lo he saneado. Mirad qué bonito queda, a lo Jennifer López”, presumía Makoke desde las instalaciones de Lorena Morlote, su salón de confianza. Tan contenta estaba con el resultado que no dudaba en piropear al peluquero con un 'eres un crack' mientras éste explicaba que le había puesto un “color dorado precioso”.

Eso sí, antes de ir a la peluquería, la ex de Kiko Matamoros tenía otro plan de belleza y es que estaba más que dispuesta a terminar el día con un aspecto totalmente nuevo. Makoke pasaba porque le ha salido en la cara y después ibaa su centro de estética para someterse a un

Vamos que Makoke se ha regalado un día de belleza de lo más completo para mimarse y cuidarse. Eso sí, sentimos comunicarte que el parecido con Jennifer López no terminamos de verlo...

De todos modos, la colaboradora no estuvo del todo sola, ya que a la pelu fue acompañada por su hija Anita Matamoros que aprovechó también para ponerse guapa. La joven influencer decidió llevarse a Camilo, su nueva mascota que la tiene 'in love' total.

