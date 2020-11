El nuevo e impresionante look de Estela Grande, ¿qué se ha hecho la modelo?.

Estela Grande y Noel nos cuentan cuáles son sus mejores técnicas para ligar. ¿Serán compatibles como pareja?

Estela y Noel parece que encajan como pareja. La ex de Diego Matamoros y el extronista de 'MyHyV' contactaron por 'Tinder' y tras hacerse mutuamente un 'match', han decidido someterse a un test de compatibilidad. No se conocían en persona y Noel visitaba la casa de la modelo para tener su primera cita. Todos los detalles están plasmados en el último capítulo de 'Mad mojo by Noel Bayarri', canal del ex tronista. ¿Ha habido química entre ambos en su primer encuentro?

Ambos sacaban temas que les interesaban a ellos para ser 100% compatibles en una pareja. "¿Eres romántica?", preguntaba Noel. "No soy muy romántica, pero sí soy detallista", le respondía Estela. Empezaban mal, ya que el ex tronista no coincide con ella en la primera pregunta: "¿cómo se trabaja en algo que ni te interesa?"



Mtmad

Noel atacaba con la segunda pregunta: "¿cómo sería para ti un día perfecto?" Aunque Estela ha dejado claro que no quiere, por el momento novio, el protagonista del canal seguía insistiendo. Entre risas nerviosas, Estela contestaba: "Sería despertarme con esa persona, que alguno preparase el café, ducha y a la calle a tomar un cervecita". "No metes ni una pizca de sexo", Noel escuchaba atento a "su día perfecto", pero no le convencía del todo. Al ex tronista le parecía buenos planes, pero cambiaba de pregunta sin respuesta por parte de él. Seguía sin coincidir con la modelo.

Mtmad

Tercera pregunta: "¿qué es lo que más te gusta de ti?" Según la modelo, "se adapta muy bien a las situaciones, es muy generosa y ahora paciente". Antes, Estela era una persona bastante impaciente, pero ahora está trabajando ese tema para sentirse mejor como persona.



La verdad es que Noel no se ha mojado tanto como Estela. Él se ha limitado más a "entrevistar" que ha contestar, pero sí que se ha atrevido a dar su opinión de si harían buena pareja. "Yo creo que nos llevaríamos muy bien, nos reiríamos mucho. En una relación larga no sé si funcionaría...". Por lo que se ve, a pareja duradera no llegarían, pero hay que reconocer que los dos tienen conexión y algo de química. Por ahora pueden ser buenos amigos, de momento.

