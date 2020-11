Bobby Brown Jr. es encontrado muerto en su casa de Los Ángeles.

Un portavoz de la Policía ha informado que no existen indicios de que sea un crimen.

Al cantante Bobby Brown se le acumulan las desgracias en su vida personal. El 11 de febrero del 2012, su exesposa y artista mundialmente conocida Whitney Houston fallecía repentinamente. Esta noticia fue un shock para el mundo de la música, a todos se nos rompía el corazón al despedirnos de la estrella. Años después, en 2015, Bobby sufría otro contratiempo: la pérdida de su hija Bobbi Kristina, hija de ambos artistas.

Este 2020, las desgracias están a la orden del día y el cantante ha vuelto a encontrarse en un callejón sin salida de pena y dolor. El portal de noticias estadounidense 'TMZ' informaba del fallecimiento de Bobby Brown Jr, de 26 años, hijo de del cantante y su ex mujer Kim Ward. Las autoridades lo encontraron muerto en su residencia de Los Ángeles. Un portavoz de la Policía ha informado que no existen indicios de que sea un crimen.

Telecinco

Las autoridades recibieron una llamada desde la casa del joven, y aún se desconoce quién hizo la llamada. La voz de auxilio se produjo sobre las dos de la tarde del miércoles 18 de noviembre en la que hablaban de una emergencia médica, según ha explicado a los medios estadounidenses, por lo que la policía se personó en la vivienda para investigar e intentar identificar las circunstancias y causas de la muerte. Por ahora se desconoce que ha podido pasar, pero lo que está bastante claro es que la familia vuelve a pasar por ese mal trago.

Gtres

Recordemos que su hermana, Bobbi Kristina Brown, fallecía a los 22 años en Atlanta tras permanecer casi seis meses en un coma inducido. La joven fue encontrada en la bañera de un hotel en Beverly Hills. Bobbi Kristina llevaba años luchando contra su adicción a las drogas.

Bobby Jr también era aspirante a artista como su padre y su 'madre adoptiva' Whitney Houston. El matrimonio duró desde 1992 al 2007, y la cantante tenía una muy buena relación con el joven, aunque algunos medios estadounidenses afirmaban que Whitney prefería que Bobby pasase más tiempo con su madre biológica, Kim Ward.





