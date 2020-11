Adelina y Edu posan juntos y desatan todos los rumores

Ambos han disfrutado de una romántica escapada a Lanzarote

La ruptura de Adelina y Jose provocó un gran impacto entre todos los seguidores de 'La isla de las tentaciones', ya que habían demostrado ser una pareja muy sólida e incluso finalizaron el programa con un compromiso formal. Poco después de esto, la ex concursante apareció en la premier de 'Resistiré' y decidió posar junto a Edu Neira, que había sido uno de los tentadores del programa. Un hecho que llamó mucho la atención y que terminaron desatando los rumores sobre una posible relación entre ellos dos. Ahora, parece que esto podría confirmarse a raíz de las últimas fotografías que ambos han decidido compartir en sus 'stories' de 'Instagram'.

A pesar de que no han publicado ninguna fotografía juntos en sus redes sociales, sí que ambos han mostrado unos vídeos donde se ve que están compartiendo tiempo juntos. Al parecer, ambos han ido a Lanzarote para disfrutar de un plan muy romántico con motivo del 34 cumpleaños de Edu Neira.

El ex tentador ha publicado una fotografía de su cena donde le dedicaba unas bonitas palabras, aunque sin nombrarla. "Gracias por hacerme pasar el mejor cumpleaños de mi vida", ha escrito sobre una fotografía de la cena. Al mismo tiempo, Adelina ha publicado una instantánea en el mismo lugar confesando que había sido una cena "muy muy especial" para ella.

Pero no ha sido lo único que han publicado. Además, se ha podido ver cómo ambos viajaban hasta la playa Papagayo. En los vídeos que han compartido se les puede ver pasando un gran día en la playa. A pesar de no aparecer juntos, sí que se podía ver que ambos estaban en el mismo lugar y con la misma toalla. ¿Han querido confirmar de esta forma su relación? ¿Veremos pronto una fotografía de ellos dos juntos?

